Hokejisté Radomyšle potvrdili v dalším kole Krajské ligy formu z posledních kol a připsali si na konto tři body za výhru 4:2 nad Soběslaví. Výkon však tentokrát nebyl úplně podle představ, ale o to více získané tři body těší.

Hokejisté Radomyšle slaví další výhru. | Foto: Jan Škrle

"Byl to pro nás těžký zápas a tři body hodně vydřené. V první třetině jsme byli horším týmem a výsledek 1:1 jsme brali. Ve druhé třetině jsme se sice zlepšili, ale bylo v tom málo bruslení. Nešly nohy, ale bylo to i tím, že jsme nastoupili jen s pěti beky a někteří hráči s virózou," popsal problémy, které se do výkonu Radomyšle v prvních dvou třetinách promítly, trenér David Míka.