TJ Sokol Radomyšl – TJ Loko Veselí nad Lužnicí 6:1 (0:0, 1:0, 5:1). 33. J. Řehoř (Hovora, Strnad), 47. R. Volf ml. (Pěnička), 49. Hovora (Strnad), 53. Strnad (Hovora, J. Řehoř), 55. P. Procházka, 58. Vlk (Pěnička, M. Hřebíček) – 56. R. Benda (Fencl). Sestava Sokola Radomyšl: R. Kříž – P. Procházka, J. Turek, Vejda, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička, od 41. navíc Jan Hřebíček – Vlk, Jungbauer, A. Novák, J. Řehoř, Hovora, Strnad, Šimoník, O. Gába, R. Volf ml.

TJ Loko Veselí nad Lužnicí – TJ Sokol Radomyšl 0:3 (0:0, 0:3, 0:0). 25. Jungbauer (Pěnička), 26. Strnad, 38. Strnad (Burkoň). Sestava: R. Kříž – M. Hřebíček, J. Turek, Vejda, Burkoň, Pěnička – Vlk, Jungbauer, Slavík, Hovora, Strnad, A. Novák, Václav Brož, R. Volf ml., Šimoník. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

Radomyšl v semifinále v pátek doma přivítá někoho z dvojice Humpolec – Soběslav. „Dáme si dva tréninky a pak vletíme na semifinále. S jídlem roste chuť a samozřejmě bychom chtěli až na vrchol. Jsme si vědomi, že to bude ohromně těžké, ve čtyřce není slabšího soupeře. Jestli na nás vyjde Humpolec nebo Soběslav, to je prakticky jedno. Jestli chceme do finále, musíme porazit kohokoli,“ burcuje hráče a zve fanoušky na semifinále David Míka.