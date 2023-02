Soutěž se vyvinula tak, že domácím Sokolům v posledním utkání o nic nepůjde, tedy alespoň co se postavení v tabulce týče. Ať již dopadne utkání jakkoliv, skončí na osmém místě a v play off půjdou na vítěze dlouhodobé části. Na Radomyšl dlouho tlačil Vimperk, ale ten již po porážce v Soběslavi ztratil na play off šanci.

V každém případě půjde domácím o prestiž. Každé okresní derby, i když se utkání hraje mimo okres, má svůj zvláštní náboj a domácí se chtějí před play off naladit a vítěznou notu. Však mají soupeři co oplácet, na strakonickém ledě vyhráli domácí 7:4. A Strakoničtí chtějí body i tentokrát. Mohou v tabulce ještě přeskočit Český Krumlov, který již má dohráno, případně i Veselí nad Lužnicí, které to doma se druhým Milevskem nebude mít snadné. Na lepší než páté místo již to však nebude, takže musejí i Strakoničtí počítat s tím, že v případě rozhodujícího čtvrtfinálového souboje pocestují na led soupeře.

Utkání Sokol Radomyšl - HC Strakonice startuje v neděli 12. února od 19 hodin.

Tabulka před víkendem:

1. HC Samson Č. Budějovice 19 14 1 0 4 108:51 44

2. HC Milevsko 1934 19 12 3 0 4 89:48 42

3. TJ Hluboká n. Vlt. 19 9 4 2 4 92:56 37

4. Spartak Soběslav 19 10 1 2 6 81:67 34

5. Slavoj Český Krumlov 20 9 1 2 8 112:75 31

6. Loko Veselí n. Luž. 19 10 0 1 8 102:87 31

7. HC Strakonice 19 10 0 0 9 83:82 30

8. Sokol Radomyšl 19 6 3 1 9 82:89 25

9. HC Vimperk 19 6 1 2 10 57:80 22

10. HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11. Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5