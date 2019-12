Sokol Radomyšl – HC Milevsko 6:4 (2:1, 4:0, 0:3). 4. M. Hřebíček (J. Řehoř, D. Gába), 18. R. Volf ml. (O. Gába), 21. Vlk (Slavík, P. Procházka), 21. Stauber (J. Řehoř, Krůček), 28. P. Procházka (Jan Hřebíček), 30. Vlk (P. Procházka, Slavík) – 17. Hamerle (Šimák, Bouška), 47. T. Bílek (J. Müller, Fořt), 51. Pouch (Jíška), 52. T. Bílek (Hamerle, J. Müller).

Sestava Radomyšle: R. Kříž – P. Procházka, Jan Hřebíček, J. Turek, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička – Jungbauer, Slavík, Vlk, J. Řehoř, Krůček, Stauber, O. Gába, Šimoník, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Výhra to byla zasloužená. Měli jsme gólovky již v první třetině, ale řadu jich neproměnili. Napadalo nám to tam v prostředním dějství. Nabádali jsme pak hráče, aby zbytek zápasu nepodcenili. Ve třetí třetině jsme měli také pět gólovek, ale chtěli to zakončit až do prázdné a góly již nepřišly. Naopak soupeř vstřelil tři branky, přišlo trochu nervozity, ale závěr zápasu jsme již zvládli a tři body si pohlídali,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka.

V dalším kole hraje Radomyšl doma proti druhému Českému Krumlovu. Pokud vyhraje, stáhne náskok soupeře na dva body. „Dá se čekat velice kvalitní hokej. Krumlov chce hrát dopředu, těšíme se na to,“ hledí k dalšímu duelu David Míka.