Do programu hokejistů Radomyšle již v úvodu sezony vstoupil koronavirus a z důvodu karantény jim byly odloženy zápasy s Pelhřimovem, Humpolcem a Božeticemi. Následně se zastavila soutěž celá. „Kluci se začali připravovat individuálně, jezdili na kole, posilovali a podobně. Chtěli jsme do toho ještě v říjnu zařadit nějaký fotbálek, ale přišlo zpřísnění podmínek a museli jsme od toho upustit,“ vrátil se na začátek pauzy v Krajské lize trenér Radomyšle David Míka.

Po zkušenostech z jarního zastavení sportu v České republice a nucené individuální přípravy by to podle trenéra měli hráči zvládnout i nyní. „Kluci vědí, jak se udržet ve formě, jak si udržet fyzičku. I po jarním výpadku pak přišli do přípravy na novou sezonu velmi dbře připraveni, takže nemám obavy, že by to tentokrát mělo být jinak,“ doplňuje David Míka.

Tak trochu se spekuluje o tom, že by se mohlo začít ve druhé polovině prosince. „Byly náznaky, že by soutěž mohla začít opět prvním kolem. Ale myslím si, že by se mělo pokračovat. Božetice sice mají odehrán jen jeden zápas, ale někdo jich má všech pět. Podle mého by se mělo dohrát kompletně celých třináct kol a na to navázat play off. Na to, aby se odehrály i odvety, podle mého nebude čas. Pak by mohl být problém s tím, že na některých stadionech již nebude led,“ přidal svůj názor na pokračování soutěže trenér Sokola Radomyšl.

I při restartu Krajské ligy je však potřeba počítat s tím, že by se začalo bez diváků a do programu by mohly zasáhnout i karantény. „Koronavirem si prošli i někteří naši hráči. Na stadionu v Písku, kde hrajeme, to v září a říjnu dost řádilo, takže to postihlo i nás. Snad to máme v týmu za sebou. Ale samozřejmě hrozí, že by se mužstva dostávala do karantény, a proto si také myslím, že by se mělo dohrát jen kompletní první kolo. Pak by mohl být prostor i na různé dohrávky,“ myslí si David Míka a dodává: „Musíme tuto sezonu zkrátka nějak dohrát a věřit, že ta příští již bude normální.“

V každém případě by i hráči Radomyšle kvitovali, kdyby se začalo hrát co nejdříve. „Přestávka je opět hodně dlouhá. Všem nám hokej moc chybí a těšíme se, až vyjedeme na led. Hokejový tým, to je taková druhá rodina., kde to zkrátka žije. Nám navíc ty dva zápasy v úvodu sezony vyšly a rádi bychom na ně co nejdříve navázali,“ věří v brzký návrat na led trenér Míka.