Branky a nahrávky: 12. Řepka (Čermák, Malovický), 27. Řepka (Náprstek, Formánek), 37. Sýkora (Zich, Okegawa), 37. Formánek (Malovický, Náprstek), 47. Malovický (Náprstek, Čermák) – 3. Januška (Novotný, Hrakholski), 22. Dudáček (Šuhaj, Novák), 24. Matějček (Novák, Šuhaj), 39. Čížek (Bednařík, Ludvík).

Soupiska IHC Písek: Ludvík (připravem Kříž) – Dosek, Hail, Dudáček, Tampier, Novák, Turek – Čížek, Bednařík, Hraholski, Novotný, Pouzar, Matějček, Januška, Volf, Sýbek, Šuhaj. Trenér Filipi.

Úvod utkání napovídal tomu, že se písečtí hokejisté oklepali z domácí vysoké porážky s Táborem a na stadionu ve Slaném šli brzy do vedení. Soupeř sice srovnal, ale úvod druhého dějství znovu patřil Písku. Po brankách Dudáčka a Matějčka se dostal dokonce do slibného dvoubrankového vedení. Domácí ovšem dokázali stav otočit na 4:3 ve svůj prospěch. Do závěrečné třetiny se šlo ze stejné startovní čáry, když stačil vyrovnat Čížek. Bitvu o rozhodující tříbodový gól však nakonec vyhráli domácí.

Písek má na předposledním místě tabulky na poslední Řitusy aktuálně náskok dvou bodů. Řitusy však mají zápas k dobru. Písecké nyní čeká v pondělí odložený domácí duel s Klatovy. Pak již odstartuje poslední šestá série vzájemných duelů se všemi soupeři v základní části.