Kádr mají Jihočeši skutečně početný, do tréninkového kempu naskočila čtyřicítka hráčů. Na druhé ploše Budvar arény se tak střídají ve dvou skupinách. „Bude to podobné jako loni. Díky velkému počtu hráčů budeme mít dva plnohodnotné týmy, které budou chodit na led po sobě, a bude to doplněné přípravou v posilovně,“ informuje trenér Václav Prospal.

Je jasné, že s takhle širokým kádrem Motor do sezony jít nemůže. „Teď už je to na každém z kluků, jak se bude prezentovat na ledě. Hlavně v útoku máme spoustu hráčů, kteří mají možnost si tady vybojovat smlouvu nebo místo v sestavě. Bohužel někteří o tuto pozici také přijdou. To je dané,“ doplní.

Tréninkový kemp bude trvat tři týdny. „Všichni mají přesně devatenáct dní na to, aby nás přesvědčili o své výkonnosti. První selekce kádru bude probíhat devátého srpna, což bude po úvodních dvou přípravných zápasech s Plzní a Kometou Brno. Do té doby budeme trénovat a sehrajeme také několik minizápasů mezi sebou,“ dává kouč nahlédnout do nejbližšího týmového plánu.

Už teď je jasné, že mužstvo bude vypadat o dost jinak než v minulé sezoně. „Z extraligy přišel Míra Holec, jenž nám určitě zvedne kvalitu. Přišli vysocí hráči, kteří umí dát gól a vyhrávají silové souboje. Mají všechny atributy, které jsme v minulé sezoně postrádali. Dokázali jsme najít typy hráčů na místa, kde jsme měli rezervy,“ chválí si Prospal.

Trénovat bude mužstvo jednou denně. Ale o to budou tréninky intenzivnější, o čemž se všichni pod vedením přísného kouče přesvědčili už loni. „Nejsem zastáncem dvoufázových tréninků. Chci, aby tréninkovou jednotku všichni odmakali na plný plyn. Na sto dvacet procent od samotného začátku. Nikomu nemusím připomínat, že vzhledem k počtu hráčů si každý hraje o své místo v sestavě. Jestli tady bude, nebo nebudou, a kdo dostane jaký ice time,“ zdůrazní.

Na marodce sice žádný z hráčů není, přesto se trenéři musejí obejít bez mladého Pavla Nováka, který je na reprezentačním srazu. „Určitě je pro něj fantastické, že se může připravovat na prestižní Memoriál Ivana Hlinky. Na druhou stranu je už druhý rok mimo přípravu a určitě mu to v klubu nepomáhá, protože ho potřebuji vidět tady. I když nikomu samozřejmě nechceme bránit v reprezentaci,“ zdůrazní.

Naplno ještě nemůže trénovat obránce Žiga Pavlin. „To je výjimka. Jinak všichni kluci jsou připraveni jít na led. Uvidíme, jak zvládnou přechod ze sucha na led. To nikdy není jednoduché, ať máte jakkoliv natrénováno. Začátek přípravy nikdy není jednoduchý,“ dobře ví.

Mužstvo na ledě doplní také kluboví odchovanci, kteří působí v zahraničí. Týká se to Jáchyma Kondelíka, Václava Prospala mladšího, Stanislava Doska, Šimona Kubíčka či Matěje Tomana. „Měl s námi jít i Jirka Novotný, ale ten se zrovna zranil. Jsem rád, že díky těmto klukům máme na ledě větší počet hráčů. To je vždycky dobře. Navíc s námi samozřejmě trénují i vybraní mladíci z naší juniorky. Takový trend jsme nastolili. Chceme, aby se oťukali v prvním týmu. Věřím, že je to pro ně motivace, aby na sobě pracovali a posouvali se zase dál,“ je přesvědčen.