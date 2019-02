České Budějovice – Ve 33. kole první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Frýdkem-Místkem 4:1 a zůstávají na čele tabulky. Po kratičké vánoční přestávce nastoupí ve středu ve Vsetíně (17.30).

V domácí sestavě chyběli ze zdravotních důvodů dva zkušení útočníci Květoň a Vampola, po delší době tak dostali příležitost junioři Doktor s Káníkem. Hosty přivedl jako kapitán bývalý českobudějovický útočník Rostislav Martynek.



Jihočeši začali svižně, ale puk do sítě dostal poprvé právě nevysoký muž s céčkem na hrudi v dresu hostí. Naštěstí pro domácí však tečoval kotouč dle sudích vysokou holí a branka tak nemohla být uznána.



Frýdek byl nebezpečný hlavně v přesilovkách. Žádnou však nevyužil. To na druhé straně se v početní výhodě trefil přesně do růžku Václav Nedorost a díky jeho gólu vyhrál Motor úvodní třetinu.

„První gól byl hrozně důležitý,“ chválil své spoluhráč i útočník Martin Novák, jenž už po zranění trénuje naplno a blíží se jeho návrat do hry. „Hosté mají dobrý pohyb a jsou nebezpeční v přesilovkách. Naštěstí jim v šancích vždycky uskočil puk. Věřím, že náš výkon bude mít vzestupnou tendenci a bude se hrát v ještě větším tempu,“ dodal po skončení první třetiny.



Ve druhé části hry si domácí dovolili luxus promarněné přesilovky pět na tři, kterou nesehráli vůbec dobře. Zase až tolik to ale nevadilo, protože v polovině zápasu šikovně tečoval Kutlákovo nahození Pajič a bylo to 2:0.



Dvojnásobnou početní výhodu měli po přísném vyloučení kapitána Kutláka také hosté z Frýdku. Ale ani oni ji nedokázali přetavit v gól. To v klasické přesilovce Motoru napřáhl opět Nedorost a znovu se báječně trefil k tyči.



„Měli jsme dobrý vstup do druhé třetiny. Z naší aktivity vyplynuly přesilovky. Pět na tři jsme sice nevyužili, ale pokračovali jsme v tlaku a přidali další dva góly. Důležité bylo, že jsme také my ubránili dvojnásobnou přesilovku, kterou soupeř nesehrál dobře,“ konstatoval Martin Novák. „Věřím, že už zápas dotáhneme do vítězného konce a soupeře k ničemu moc nepustíme,“ dodal před začátkem třetí třetiny.

Hosté to i přes nepříznivý vývoj ještě zkusili a výborný Kváča musel vytáhnout několik povedených zákroků. Na druhé straně hodil hokejku při vyložené šanci domácích Růžička. Čermákovi však trestné střílení nevyšlo vůbec podle představ.



Osm minut před koncem vymíchal po rychlé akci Kváču Martynek a snížil na 3:1. Drama se ale nekonalo, odmítl ho třetím přesilovkovým gólem Heřman.



Tím byl odpor soupeře definitivně zažehnán a Frýdečtí už jenom zahřívali trestnou lavici.

Branky a nahrávky: 15. Nedorost (L. Rob ml.), 29. Pajič (Kutlák), 37. Nedorost (F. Novák), 55. Heřman (L. Rob ml., Nedorost) – 52. Martynek (Kofroň, Pechanec). Vyloučení: 9:10 (navíc dom. M. Bárta a host. Martynek, Zahradníček, Christov a Mar. Růžička 10 min.), využití: 3:0. Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Malý, Šimán. Diváci: 6047.

ČEZ Motor: Kváča – Fillman, Vráblík, Kutlák, Kučný, Pavlin, Pýcha, F. Novák – Heřman, Galamboš, Jonák – Dostálek, Pajič, Nedorost – M. Bárta, L. Rob ml., Čermák – Káník, Vlček, Doktor. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.

Hlasy trenérů - Luboš Rob st. (Motor): "Důležité bylo, že jsme dali první gól, který nás uklidnil. Zápas rozhodly přesilovky, ve kterých jsme dali tři branky. Třetí třetina byla hodně rozkouskovaná. Za tři body jsme před Vánoci rádi."

Marek Malík (Frýdek): "Tenhle zápas si za rámeček nedáme. Chtěli jsme soupeře potrápit a bodovat. To se nám nepodařilo. Nehráli jsme naši hru. Částečně naší vinou, ale částečně také ne. Dostat čtyři desetiminutové tresty v jenom utkání, to jsem ještě nezažil."