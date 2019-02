Hokejisté Motoru otočili duel v Litoměřicích

Litoměřice – Hokejisté Českých Budějovic by rádi zaútočili v základní části Chance ligy na druhé místo, které by jim v případě postupu do semifinále zajistilo výhodu domácího prostředí. To se jim ale o bod vzdálilo, neboť Motor ztratil v Litoměřicích bod, zatímco druhý Vsetín naplno bodoval s Jihlavou.

V sobotu získal Motor v domácím duelu s Třebíčí tři body, v pondělí si dva přivezl z Litoměřic | Foto: Deník / Radka Doležalová

Již po minutě a půl od úvodního vhazování byl za hákování vyloučen útočník Motoru Roman Přikryl a Litoměřice přesilovou hru v jejím závěru využily. Strmeně překonal exbudějovický Patrik Marcel – 1:0.



Na začátku druhé třetiny se situace opakovala, tentokrát ale v opačném gardu. Vyloučen byl po dvou minutách domácí Dluhoš a početní výhodu zužitkoval budějovický bek Karel Plášil – 1:1.



Z vyrovnání se ale Jihočeši radovali pouze minutu a půl. V čase 25:38 vrátil Litoměřicím vedení David Merta – 2:1.



Pak následovala série vyloučení, diváci viděli množství přesilovek i šancí na obou stranách, gólu se ale ve zbytku třetiny nedočkali.



Ve třetí třetině zvýšil domácí Kropáček na 3:1, hráče Motoru však gól nezlomil a Doležal s Karabáčkem vybojovali prodloužení.



V nastavené pětiminutovce branka nepadla a rozhodovalo se až v samostatných nájezdech. Jako první se trefil domácí Korkiakoski, pak už ale byli úspěšní jen Karabáček s Pýchou, a Motor si odvezl ze severu Čech dva body.



Stadion Litoměřice – Motor Č. Budějovice 3:4 po s.n. (1:0, 1:1, 1:2 – 0:0) – Branky: 4. Marcel (D. Merta), 26. D. Merta (Jánský, Marcel), 50. Kropáček (Sklenář, Marcel) – 25. Gilbert (Plášil), 55. Z. Doležal (Babka), 60. Karabáček (Gilbert, Babka), rozh. náj. Pýcha.



Ostatní: Vsetín – Jihlava 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), Poruba – Slavia Praha 3:2 (2:2, 0:0, 1:0), Třebíč – Prostějov 1:2 (1:0, 0:2, 0:0), Ústí nad Labem – Kadaň 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), Havířov – Kladno 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), Frýdek Místek – Přerov 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

Autor: Michal Havelka