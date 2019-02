Třebíč – Formu jako hrom mají hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice. Ve 28. kole první ligy dokázali zvítězit na ledě druhé Třebíče 3:1 a v tabulce se posunuli právě před svého soupeře na druhou příčku. V sobotu hostí Jihočeši na svém ledě od 17 hodin Havlíčkův Brod.

Tomáš Nouza | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté přijeli bez distancovaného obránce Suchánka a do branky opět nasadili mladíka Gábu, jenž byl stejně jako v předcházejících zápasech velkou oporou svého týmu.



Ve vyrovnané úvodní třetině mohl nejprve otevřít skóre českobudějovický Kuchejda, ale těsně minul. Na druhé straně dopadl podobně i nájezd dvojice Čuřík – Pekr.



Na první gól se tak čekalo až do závěru první třetiny. V přesilovce hostí posunul Mucha kotouč Nouzovi, jenž dělovkou z kruhu propálil Faltera.



Vyrovnáno bylo krátce po změně stran. Čuříkovu dělovku ještě Gába stačil vyrazit, ale na Pekrovu dorážku už reagovat nemohl.

Navrch však měli hosté a v polovině zápasu šli do vedení znovu. Bylo to opět v přesilovce. Rob parádní přihrávkou našel Švihálka, který už neměl problém nasměrovat kotouč do sítě.



Pouhou půlminutu po začátku třetí třetiny přidal znovu Nouza důležitý třetí gól. Třebíč poté přidala a Gába se měl co ohánět. Při střele Přibyla mu pomohlo i břevno.



V samotném závěru domácí zkusili power play, ale Motor nepřipustil vůbec žádné komplikace.

Branky a nahrávky: 22. Pekr (Čuřík, Kaut) – 20. Nouza (Mucha), 29. Švihálek (Rob, Punčochář), 41. Nouza (Jos. Straka). Vyloučení: 4:4, využití: 0:2. Rozhodčí: Čech, Mrkva – Novák, Lukš. Diváci: 1650.

ČEZ Motor: Gába – Punčochář, Vráblík, Mucha, Parýzek, Chmelíř, Žovinec – Kuchejda, Rob, Švihálek – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Vaniš, Přibyl, Boháč – Švec, Trummer, Prokeš. Trenéři Rosol a Bělohlav.