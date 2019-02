Strakonicko – Krajská liga ledních hokejistů má o víkendu na programu hned dvě kola. Oba celky ze Strakonicka, Sokol Radomyšl i HC Strakonice, hrají jednou doma a jednou venku.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V sobotu jako první nastoupí od 17 hodin Sokol Radomyšl na ledě Jiskry Humpolec. Aktuální situace v tabulce velí hráčům Radomyšle pokusit se o tříbodový zisk, který by je vrátil zpět do boje o osmičku. V 17.45 hodin odstartuje přímý souboj o třetí místo tabulky a HC Strakonice se představí na ledě Hluboké nad Vltavou. Po porážkách v minulých zápasech by měli Strakoničtí zabrat, i když to na otevřeném stadionu nebude ani trochu jednoduché.

Doma se pak oba celky ze Strakonicka představí v neděli. Opět začíná Radomyšl a od 14 hodin hostí předposlední Telč. Povinnost velí vyhrát, ale výsledky krajské ligy napovídají, že dopředu není nic jasné. Strakoničtí od 17 hodin přivítají Jindřichův Hradec a fanoušci očekávají potřebné tři body.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 19 13 2 1 3 90:53 ⋌44

2 TJ Loko Veselí nad Lužnicí 19 12 2 0 5 105:66 ⋌40

3 TJ Hluboká nad Vltavou 18 10 1 2 5 86:68 ⋌34

4 HC Strakonice 18 10 1 1 6 94:74 ⋌33

5 HC Milevsko 2010 19 8 2 2 7 90:78 ⋌30

6 HC Vimperk 17 8 2 1 6 62:55 ⋌29

7 HC Vajgar Jindřichův Hradec 18 7 3 1 7 72:66 ⋌28

8 TJ Jiskra Humpolec 18 7 1 4 6 70:73 ⋌27

9 HC Tábor B 18 7 1 2 8 53:58 ⋌25

10 OLH Spartak Soběslav 18 7 0 2 9 73:84 ⋌23

11 TJ Sokol Radomyšl 18 6 1 1 10 74:84 ⋌21

12 SK Telč 18 4 1 0 13 77:101 ⋌14

13 HC Medvědi Pelhřimov B 18 1 1 1 15 48:134 ⋌6