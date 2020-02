Čtvrtfinále play off Krajské ligy ledních hokejistů je zde, v pátek večer se hrají první zápasy, odvety jsou na programu v neděli.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Doma sérii začínají hráči Radomyšle. Jejich soupeřem je Veselí nad Lužnicí a tým ze Strakonicka bude v sérii favoritem. Před čtrnácti dny sice Radomyšl ve Veselí padla, ale trenér David Míka se nebránil tohoto soupeře dostat do čtvrtfinále. „Je to určitě hratelný soupeř. Věříme si, jdeme do série s chladnou hlavou a rádi bychom si pak zahráli derby se Strakonicemi,“ přeje si před startem play off David Míka. Utkání začíná ve 20 hodin, odveta ve Veselí se hraje v neděli od 18 hodin.