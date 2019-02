Frymburk – Netradiční prvek v letní přípravě zvolili v letošní sezoně hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice. Tradiční kondiční soustředění na Lipně nahradil netradiční teambuilding, který prověří především morální vlastnosti hráčů.

O zařazení této novinky prý trenéři přemýšleli delší dobu. „Bavili jsme se o tom s kolegou Martinem Štrbou už v průběhu minulé sezony. Hráči pro nás byli ve stresových a zátěžových momentech někdy země neznámá, tak jsme se domluvili, že soustředění na Lipně využijeme právě pro takovýto teambuilding," vysvětluje trenér Antonín Stavjaňa. „Také kluci se sami mezi sebou lépe poznají a vyzkouší si, jaké mají své limity. Jednoznačně je vidět, kdo umí spolupracovat a kdo komunikuje, když je ve stresu a v zátěži," usmívá se Stavjaňa.

Hráči už za sebou mají například úvod ještě doma v Českých Budějovicích na stadionu SKP, kde zdolávali stěny pro požární sport a čekal je pětikilometrový běh. Poté tlačili auta z Holubova až ke stanici lanovky pod Kletí. Na vrchol Kleti táhli třicetikilová beranidla. Jezdí na raftech po lipenském jezeře a hlavně vůbec neví, co je čeká dál. Navíc většinu času tráví jen o vodě a bez jídla.



„První den jsme dostali k večeři dvě jablka a dva banány s tím, že půlku večeře si máme schovat ještě na snídani," s úsměvem říká zkušený bek Petr Gřegořek. „Je to dřina, nadáváme, ale také je to zábava," dodá.