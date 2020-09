S chutí útočit na nejvyšší příčky vstoupí vysokoškolský tým Black Dogs Budweis VŠTE do nového ročníku Univerzitní ligy ledního hokeje. Bude to mít ale těžší. Atraktivní soutěž se rozšířila na deset účastníků, když přijala kluby Riders Univezita Pardubice a North Wings Ústí nad Labem. Právě severočeského nováčka přivítají Jihočeši v premiéře 28. září na domácím ledě v Hokejovém Centru Pouzar.

Hokejisté Black Dogs VŠTE | Foto: Deník/ Zdeněk Zuntych

„Udrželi jsme a doplnili mužstvo o další studenty, a byť jsme asi nejmenší univerzitou v lize, chceme mířit vysoko. I když prakticky všichni posilují. Úroveň soutěže strmě roste a všimly si toho i extraligové týmy. Někde se už mluví dokonce o farmě,“ říká trenér David Oulík, po loňské sezoně vyhlášený nejlepším koučem. V kádru má třeba nejlepšího útočníka ligy Tomáše Vochozku či Martina Koupala a Vladimíra Hanuse, studenty, kteří školnímu týmu dali nyní přednost před druholigovým IHC Písek.

Hráči Black Dogs loni šokovali třetím místem po základní části a mohli jen litovat, že koronavirová pandemie nedovolila hrát play off O Palachův pohár. Už v dubnu proto začala příprava na nový ročník, i když kvůli opatření proti šíření nemoci covid-19 se trénovalo ve dvou oddělených skupinách. Od srpna je pak tým na ledě. Součástí herní přípravy je i Tipsport UNI Cup, v němž Black Dogs vyřadil na úvod Akademiky Plzeň na zápasy 2:0 a postoupil do semifinále.

„Prestiž univerzitní ligy roste a těší nás, že jsme její součástí a můžeme v ní zastupovat město a jižní Čechy. Zájem o ní měly i další univerzitní kluby, nejen z Ústí a Pardubic, ale nesplnily kritéria,“ říká Jaromír Vrbka, kvestor VŠTE, která se podílí na chodu klubu a poskytuje mu zázemí. Oceňuje, že se podařilo nalézt společnou řeč s extraligovým Madeta Motor, jejímž výsledkem bude memorandum o spolupráci.

„Půjde o základ užší spolupráce a propojení nejen ve sportu, ale i třeba v marketingu a charitě. Podobnou dohodu nedávno uzavřel nejlepší univerzitní tým Engineers Prague s prvoligovým HC Slavia a chystají se na to i jinde. Junioři jsou prostě zajímavá hráčská kategorie,“ dodal Jaromír Vrbka.

Zpestřením sezony bude 5. listopadu městské vysokoškolské derby s Jihočeskou univerzitou. (zz)