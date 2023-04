Jeden z posledních hokejových zápasů letošní sezony na jihu Čech se odehraje zítra v Písku. Česká reprezentace do osmnácti let zakončí u Otavy přípravný kemp generálkou před mistrovstvím světa proti Lotyšsku.

Václav Nedorost je manažerem naší reprezentační osmnáctky. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Začátek bude ve 13 hodin a do Písku se mezistátní zápas vrátí po dlouhých devíti letech.V národním mužstvu do osmnácti let je před světovým šampionátem ve Švýcarsku také významná jihočeská stopa. Manažerem týmu Václav Nedorost, trenérem gólmanů písecký rodák Václav Pipek, kustodem bývalý českobudějovický bek Martin Pečinka a o místo v nominaci se pere odchovanec píseckého hokeje v barvách Plzně obránce Jan Skok.Vstup na zápas činí padesát korun, děti do patnácti let mohou přijít zdarma. Otevřen bude vchod z Výstaviště.