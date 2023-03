Junioři Motoru vstoupili do semifinále pravou nohou a doma přehráli Chomutov

Junioři Motoru zvládli na jedničku vstup do semifinále play off juniorské hokejové ligy. Chomutov porazili 4:1 a udělali další postupný krok za cílem letošní sezony, kterým je návrat do extraligy. Druhý zápas série hrané na tři vítězství bude hostit Budvar aréna v pondělí od 18 hodin a vstup je opět zdarma.

Junioři Motoru slaví první semifinálové vítězství nad Chomutovem. | Video: Deník/ Pavel Kortus