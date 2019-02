České Budějovice – V 19. kole první ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru s Kadaní 2:5. Další duel Jihočeši odehrají v sobotu v Mostu (17.30).

GÓL! Martin Heřman slaví svou trefu do sítě Kadaně. Jeho tým ale bohužel prohrál. | Foto: Jan Škrle

Do domácí sestavy se vrátil uzdravený obránce Mucha, naopak z rodinných důvodů chyběl další bek Punčochář (asistoval u porodu).

Motor začal stejně jako v posledním utkání naprosto ideálně. Ve 4. min. našel Heřman přesnou přihrávkou najetého kapitána Straku a ten zamířil pod horní tyčku branky nejlepšího gólmana soutěže Strmeně. Jenže radost trvala pouhopouhých osmnáct vteřin. Zmatku v domácí obraně využil dorážkou k vyrovnání Lehnert a začínalo se prakticky nanovo.

V závěru prvního dějství dostali domácí možnost zahrát si přesilovku pět na tři. Soupeře pořádně zmáčkli, Kuchejda nejprve nastřelil zblízka jen tyč, ale Heřman už byl přesnější a dostal svůj celek znovu do vedení.

Jenže hosté z Kadaně dokázali po změně stran i podruhé vyrovnat. Chlouba projel až neuvěřitelně lehce přes celé kluziště a bekhendem protlačil kotouč za Bláhova záda.

Motoru se tentokrát hra nedařila vůbec podle představ a ve 46. min. přišel další trest. Zblízka se podruhé v utkání trefil Chlouba a Kadaň poprvé vedla.

Po dalších třech minutách si pohrál s domácí obranou Kadlec, doslova opláchl Kříže a bylo to už 2:4. Zbytek zápasu odehrál Motor v hlubokém útlumu, na konečných 2:5 pečetil svým druhým gólem Kadlec.

ČEZ Motor České Budějovice – SK Kadaň 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 4. Jos. Straka (Heřman, Vráblík), 19. Heřman (Jos. Straka) – 4. Lehnert (Hammerbauer, Hlava), 24. Chlouba (Pavlas), 46. Chlouba (K. Ton), 49. Kadlec, 54. Kadlec (Kus, Berlev).

Vyloučení 4:8, využití 1:0. Rozhodčí: Petružálek – Kreuzer, Špringl. Diváci: 3892.

ČEZ Motor: Bláha – Mucha, Kříž, Suchánek, Vráblík, Dan Růžička, Chmelíř, od 26. navíc Semrád – Kuchejda, Pajič, Švihálek – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Vaniš, Rob, Boháč – Švec, Trummer, Prokeš. Trenéři Rosol a Bělohlav.