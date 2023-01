Za svoje úspěchy teď dostal na měsíc k užívání Škodu Enyaq, ale jak přiznal v rozhovoru, žádné zkušenosti s elektromobilem nemá. „Nerad bych se tedy pouštěl do nějakého hlubšího rozboru. Ale určitě je dobře, že tato varianta na trhu je,“ usmívá se Milan Gulaš, který plánuje sdílet nový vůz se spoluhráči: „Auto je moc fajn, ale dám ho k dispozici klukům do kabiny. Jsou tam potřebnější, kteří ho lépe využijí.“

Na hokejovém hřišti vyniká mimo jiné i rychlostí, umí být také pořádně emotivní. Za volantem je prý však spíše pohodovým řidičem. „Nastanou situace, kdy vás lidi okolo naštvou, i tak se však snažím být klidný,“ vyprávěl s úsměvem na rtu. Ani muzika v autě ho neprovokuje k příliš rychlé jízdě. „Je mi celkem jedno, co poslouchám. Mám výběr na Spotify, kde mám uložené všechny písničky, které se mi líbí. Žádný vyhraněný styl nemám,“ upřesnil Milan Gulaš a zavzpomínal i na to, jak se mu řídilo na zahraničních štacích ve Švédsku a v Rusku.

„Ve Švédsku lidi dodržují všechny zákony a platí to i na silnici. To se u nás bohužel říct nedá,“ zavzpomínal na léta kdy působil ve Färjestadu. Zato předtím v Rusku, kde hrál za Magnitogorsk, to prý bylo něco zcela jiného. „Tam to byla velká divočina,“ usmívá se Milan Gulaš. „Měl jsem od klubu půjčený vůz, který dostával hodně zabrat, silnice tam nejsou moc kvalitní. Ale musím říct, že jsme si tam s Honzou Kovářem občas pořádně zařádili,“ přiznává se držitel čtyř extraligových bronzů.

Shodně dvakrát se z něho radoval v dresu Plzně i Českých Budějovic, s nimiž slavil i v minulé sezoně. Ale v té současné se ´jeho´ Motor pohybuje od začátku sezony na chvostu tabulky. „Samozřejmě, že bych byl radši, kdybychom byli v tabulce nahoře, takhle je to nesmírně svazující. I pro mě je to nová zkušenost, předtím jsem neodehrál moc zápasů, kdy jsme byli takhle dole. Pro nás je teď důležitý každý bod. Zápasů už nás nečeká tolik. Přál bych si, abychom byli co nejdříve v klidu,“ řekl na závěr povídání Milan Gulaš.