Před první buly přívítali hráči i přítomní fanoušci na ledové ploše Josefa Kubíčka, který 23. prosince oslavil kulaté narozeniny a to krásných 70 let. Slavnostní uličku mu vytvořili malí hokejisté HC Strakonice.

Josef Kubíček působí jako trenér HC Strakonice více než čtyřicet let a to nepřetržitě od 11. listopadu 1974. Od té doby se věnuje především malým dětem a to i těm nejmenším, které s hokejem začínají. Za tu dobu prošlo jeho rukama více než 1200 dětí, včetně hokejových osobností, jako je brankář Roman Turek, hráči Václav Král, Štěpán Hřebejk a řada dalších.

HC Strakonice a také fandové strakonického hokeje přejí Josefu Kubíčkovi do dalších let především pevné zdraví a nadále chuť do trenérské práce.

Autor: HC Vimperk