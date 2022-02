Krajská liga ledních hokejistů má na pořadu od pátku 11. února do neděle 13. února jednak několik dohrávek odložených zápasů a jednak poslední kolo základní části. Od dašího týdne se již půjde do play off osmi nejlepších týmů. Oba zástupci okresu Strakonice v soutěži zakončí dlouhodobou část vzájemným zápasem. Ten první vyhráli Strakoničtí na svém ledě 6:4, takže hráči Radomyšle mají soupeři co oplácet.