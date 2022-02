FOTOGALERIE: Generálka šla do nájezdů. V play off již půjde v derby o všechno

Branky a nahrávky: 30. Hřebíček (Hovora), 38. Gába (Pitel, M. Hřebíček), 49. Hovora (Pitel, Suda), 56. Vlk (Kurfürst) – 1. Fríd (Růžička), 14. Bouška (Růžička), 43. Švec (Růžička), 53. Cibuzar (Švec), rozhodující nájezd Dlouhý. Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 2:1. Rozhodčí: Lukáš, Svoboda – Dančišin, Soukup. Diváci: 200.

Sestavy - Radomyšl: M. Kadlec – Kurfürst, Suda, Burkoň, M. Hřebíček, Lechnýř, Kulvejt – Hracholskij, Jungbauer, Jos. Slavík, Hovora, Pitel, O. Gába, Vlk, Dubský, A. Novák, Stauber. Strakonice: Myslivec – Petr Bouška, Tintěra, Cibuzar, M. Hrubý, D. Papež – Fríd, T. Růžička, Jiřinec, J. Šuhaj, Dlouhý, Hollar, J. Švec, A. Mikeš, A. Řehoř, Menšík.

Druhý okresní souboj sezony (první utkání vyhráli na svém ledě Strakoničtí 6:4) se hrál na píseckém ledě již v pátek 11. února. Domácí hokejisté chtěli dát výhrou dárek k narozeninám svému trenérovi Radku Volfovi, který druhý den slavil padesátiny. Nakonec Radomyšl výhru neslavila, ale i jeden bod jí v kontextu výsledků pátečních dohrávek stačil k tomu, že půjde do play off z pátého místa.

Zápas samotný začali lépe Strakoničtí a klid na jejich hokejky přinesl gól hned v úvodu utkání. Když v závěru první třetiny přidali druhý, vypadalo to, že si odvezou všechny body. Ale hokejisté Radomyšle zsou pověstní tím, že nikdy nic nevzdají a ve druhé části to také potvrdili. Do třetí třetiny se tak šlo znovu za nerozhodného stavu. Strakoničtí se pak ještě dvakrát dostali do vedení, ale domácí dokázali vždy na gól soupeře odpovědět. Nerozhodlo ani prodloužení, a tak dvě stovky diváků viděly samostatné nájezdy. Strakoničtí v nich skórovali hned třkrát a získali tak druhý bod.

Bez ohledu na další výsledky víkendového 22. kola Krajské ligy je jasné, že Strakoničtí skončí po základní části čtvrtí, Radomyšl na místě pátém. A to znamená, že páteční vzájemný duel byl jen takovou malou ochutnávkou před čtvrtfinále play off. Strakonice a Radomyšl svedou další velké hokejové bitvy. Do semifinále však postoupí jen vítěz.