Který sport je v Česku číslem jedna? Fotbal, nebo hokej? Věčná otázka se v nové intenzitě vrací po zlatém triumfu hokejistů na mistrovství světa, který k dění na pražském ledě přikoval celý národ. Jenže pozor, fotbalová reprezentace už se chystá na Euro. A na dveře klepe i olympiáda v Paříži. Deník v unikátním průzkumu oslovil přes 200 sportovců z celé země – rovnoměrně fotbalisty, hokejisty a zástupce ostatních sportů – aby vyslovili svůj názor a zároveň prozradili, na které disciplíny v Paříži se těší nejvíc.

Česko slaví titul mistrů světa | Foto: Deník/František Bílek

Anketa Deníku, zda v českém sportu hraje primát fotbal, či hokej, dopadla jednoznačně. Je možné, že kdyby respondenti odpovídali před měsícem, výsledky by vypadaly jinak. Senzační titul hokejových mistrů světa z domácího šampionátu přehlušil všechno – i vyvrcholení fotbalové FORTUNA:LIGY, i přípravy na Euro. Kam se podíváte, odevšad se na vás zubí David Pastrňák.

David Calta (Stolní tenis): „U mě je jasnou jedničkou fotbal. A Paříž? Rád bych sledoval co nejvíce sportů, ve kterých mají naši sportovci šanci na medaili.“

Přitom co do počtu registrovaných hráčů, klubů i fanoušků vlastně není co řešit. V tomhle směru fotbal je a bude jedničkou jak v Česku, tak ve světě. Vždyť do míče se čutá skoro v každé vsi. A i historie tuzemské kopané je plná pozoruhodných úspěchů. Jenže většina z nich už má svůj věk, zatímco hokejisté bojují o medaile prakticky každý rok.

A v tom to vězí: triumfy prostě táhnou. Každá z obou nejsledovanějších disciplín má vyhraněné fanouškovské jádro, jenže pak jsou tu ti „ostatní“. Diváci, kteří svou pozornost zaostří na sport (ať už fotbal či hokej) jen když se něco děje. Když se něco vyhraje. To se pak odívají do státních vlajek, malují si trikolóru na obličej a skáčou, skáčou, skáčou. U hokeje je těch možností víc.

Další aspekt spočívá v divácké atraktivitě. Ruku na srdce, fotbalová utkání často nebývají zrovna strhující podívaná. Obzvlášť na českých pažitech. Expert si vždycky najde něco, co stojí po pozornost, ale pro běžné publikum je to nuda. Nanicovaté přihrávky ve středu hřiště, opatrnost, bezbrankové remízy. Z toho si dělávali legraci už tvůrci seriálu Simpsonovi.

Miroslav Rypl (běh na lyžích): „Ač hraju fotbal, jedničkou je hokej. V Paříži se těším hlavně na závod oštěpařů. Věřím, že dáme zlato.“

Naopak v hokeji hra létá sem a tam, mantinely duní a těžce obrnění gladiátoři se míhají tak rychle, že se během dvaceti minut hry stihnou čtyři komerční přestávky. Proto je také hokej tak oblíbený u dámské části publika. Ne že by neexistovaly fotbalové fanynky, ale většina žen dá vždycky přednost „akčnějšímu“ hokeji. Ostatně není náhoda, že z bezmála dvaceti sportovkyň, které se účastnily naší ankety, ani jedna nedala přednost fotbalu. Ani jedna.

Pokud jde o sporty na dalších místech pomyslného žebříčku popularity, jistým vodítkem může být přehled disciplín, na které se čeští sportovci těší na olympiádě v Paříži. Nepřekvapivě zvítězila atletika, která je ozdobou každých her. Jasná je rovněž obliba tenisu a basketbalu (obzvlášť když přijedou hvězdy NBA). Překvapilo vysoké umístění fotbalu, protože olympijský turnaj v kopané je v porovnání s mistrovstvím světa a Eurem považován za jakési béčko.

Dál už jde spíš o to, zda Češi mají v dané disciplíně nějaké želízko v ohni. Proto dostalo tolik hlasů judo – kdekdo se těší na další show Lukáše Krpálka. Naopak je trochu nečekané, jak málo sportovních kolegů se těší třeba na vodní slalom, tradiční českou doménu. A na některé sporty si nevzpomněl nikdo. Co například lukostřelba s úřadující mistryní světa Marií Horáčkovou?