Frýdek-Místek – V devatenáctém kole první WSM ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru na ledě nováčka soutěže Frýdku–Místku 3:5. Ve středu přivítají v Budvar aréně Ústí nad Labem (17.30).

Roman Vráblík | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši cestovali do Frýdku bez čtveřice marodů (Mucha, Žovinec, Pýcha a Květoň), do branky trenéři opět nasadili Gábu. Hosté neodehráli vůbec dobrý zápas. První gól inkasovali dokonce ve vlastním oslabení, když jim ujel Ciencala a ze sóla překonal Gábu.



Druhý zásah přidali domácí v přesilovce při vyloučení Doktora. Miloš Roman tečoval Kaniovu střelu mimo Gábův dosah. „Je to pořád dokola. Naši hráči opět nebyli dobře nachystaní na začátek zápasu venku. Náš výkon byl velice špatný," kroutil hlavou asistent trenéra Motoru Martin Štrba.



Hosté se poprvé prosadili až v závěru úvodní třetiny. Přesilovku čtyři na tři zužitkoval Vráblík.



Do druhého dějství vstoupili podstatně lépe domácí. Několik šancí sice neproměnili, ale dorážka Mich. Romana mezi Gábovy betony ve 23. min. už znamenala stav 3:1. Obraz průběhu hry ve druhé třetině navíc dokreslil ve 37. min. čtvrtý gól, který zaznamenal tvrdou ranou Roupec.



Motor se však nevzdal a ve třetím dějství zabojoval. Nejprve se prosadil Babka a deset minut před koncem snížil dorážkou Pavlinovy střely na rozdíl jediného gólu Škoda. „Postupem času se naše hra zlepšila, ale bohužel jsme to nedotáhli do konce. Hrajeme dobře jenom nějakých dvacet nebo třicet minut. To prostě nestačí," zlobil se Štrba.



Hosté pak soupeře zatlačili, vyrovnání viselo ve vzduchu, ale nepomohla ani závěrečná power play. Naopak čtyřiatřicet vteřin před koncem pečetil do prázdné branky výhru domácích Matyáš.



„Tlak jsme si v závěru vytvořili, měli jsme tam spoustu střel, ale nějakou vyloženou šanci už ne," připouští Štrba. „Frýdek dobře a obětavě bránil, těžko jsme se před jeho branku dostávali. Potom nám tam při power play vypadl puk a dostali jsme do prázdné. Ale zápas se rozhodoval v první třetině. Nemůžeme to honit na poslední chvíli," povzdechl si asistent trenéra Motoru.



Venkovní zápasy Jihočechů se opakují jako přes kopírák. Vstupy do utkání mívají skutečně žalostné. „Po první třetině je vždycky v kabině poprask. Zvýší se hlas a teprve potom to začne nějakým způsobem fungovat. Nebylo to dobré," netajil Štrba velké zklamání.



To domácí kouč Jiří Juřík mohl být spokojen. Jeho tým totiž přerušil sérii čtyř porážek za sebou. „Konečně nám zápas vyšel. Po celé utkání jsme podávali poctivý výkon a výhru jsme si zasloužili. Tlačili jsme se do branky, vytvářeli si šance a podržel nás gólman Šimboch," zhodnotil zápas.