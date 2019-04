České Budějovice – Pokud nezaberou, extraligový sen se jim rychle rozplyne. Hokejisté ČEZ Motoru prohráli v baráži o nejvyšší soutěž na domácím ledě s Pardubicemi 3:4 a na druhou postupovou příčku ztrácejí už hrozivých sedm bodů. První polovinu prolínací soutěže uzavřou v úterý v Chomutově (17.30).

Pardubický kapitán Tomáš Rolinek si dělá prostor před gólmanem ČEZ Motoru Janem Strmeněm. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši odehráli výbornou první třetinu. Extraligového soupeře dokázali dostat pod tlak, jenže gólově se neprosadili. „Produktivita a efektivita nás sráží,“ přikývne i trenér Václav Prospal. „Jde to ruku v ruce s detaily, o kterých jsem mluvil už po minulých zápasech. Máme parádní vstup do zápasu, pak se sice Pardubice trochu osmělí, ale odcházíte do kabin za stavu 0:2,“ kroutí hlavou. „Hokej je fantastický sport. Ale někdy za nic nestojí a je krutý,“ posteskne si.