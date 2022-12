Branky: 8. Koupal (Novák, Pavlát), 17. Radoš (Volf), 31. Hollar (Bednařík, Novotný), 59. Prášek (Matiášek) – 7. Kosnar (Adamec, Pánek), 35. Matoušek (Adamec, Ženíšek), 43. Matoušek (Ženíšek, Adamec). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2.

IHC Písek: Novák (Kříž) – Novák, Dudáček, Radoš, Dvořák, Hanus, Turek, Pavlát – Březina, Hrakholski, Hollar, Macháček, Koupal, Matiášek, Brož, Novotný, Bednařík, Volf, Pouzar, Prášek.

Na ledě soupeře Písečtí vyhráli, v tabulce byli o kousek výše, a tak nastupovali do utkání v roli mírného favorita. Do vedení však šli hosté. Domácí ale obratem odpověděli a do vedení se dostali tři minuty před konce první třetiny. Ve druhém dějství si Písečtí vytvořili obrovskou převahu, stříleli ze všech pozic, ale soupeř více než deset minut odolával. Pak však domácí konečně udeřili a vypadalo to, že dvoubrankové vedení bude stačit. Ale chyba lávky, pět minut před druhou přestávkou hosté snížili na 3:2.

Bylo jasné, že přijde v závěrečné třetině pořádá bitva. To podpořili navíc hosté vyrovnávací brankou a najednou jich bylo plné hřiště. Domácí nevyužili ani přesilovku pěti proti třem a utkání pomalu směřovalo do prodloužení. Necelé dvě minuty před kocem se však po chybě soupeře dostali domácí do přečíslení dvou na jednoho a Prášek rozhodl o třech bodech pro písecký tým.

"Do zápasu jsme nevstoupili šťastně a inkasovali první gól. Do konce třetiny jsme zvládli otočit stav na 2:1 a ve druhé třetině soupeře mačkali jak citron. Povedlo se nám dát na 3:1 a měli velký tlak. V tu dobu jsme měli vyhrávat výrazně vyšším rozdílem a zápas v klidu dohrát. Hosté ale ze dvou přesilových her vyrovnali. Mrzí mě, že od srpna trénujeme postavení v oslabení, ale dvakrát jsme dostali gól z totožné situace. Ve třetí třetině jsme upravili taktiku a byli lepší. Na konci kluci ukázkově sehráli přečíslení dva na jednoho. Máme tři body, ale měli jsme i velké štěstí," hodnotil utkání pro web píseckého hokeje trenér Tomáš Matušík.

Písečtí se výhrou posunuli na 11. místo a mají na kontě 27 bodů. Na osmé Benátky ztrácejí sedm bodů. V sobotu 10. prosince zamíří na led předposledního Wikovu Hronov, který v první polovině soutěže doma porazili 10:4.

Zdroj: IHC Králové Písek