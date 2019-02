Milevsko - Bonusový bod v krajské lize získali hokejisté Milevska. Rozhodl Polodna.

Radomyšl podlehla Milevsku na nájezdy. Na snímku je smutný Ondřej Gába. | Foto: Deník / Jan Škrle

Radomyšl – Už posedmé dospěl zápas hokejistů Radomyšle v krajské lize k nerozhodnému výsledku v základní hrací době a následně k nájezdům. Tedy celá třetina jejich dosud odehraných utkání se rozhodovala tímto způsobem!



Potřetí vyšli z této dovednostní soutěže Radomyšlští poražení, v sobotu 18. února venku nestačili ve 20. kole na Milevsko. Hráli s ním ze svého pohledu 4:4 (2:2, 2:1, 0:1), díky čemuž si připsali bod, ten bonusový za úspěšné nájezdy ale zůstal domácím.



Mužstva se po celý zápas střídala ve vedení, to poslední držela písecká farma. Hosté byli o krok vpředu od 6. minuty po brance Švagra, ale hned v další minutě vyrovnal Müller. Ve 12. minutě otočil Jíška, v 15. minutě srovnal hostující Novák.



Ve 21. minutě dostal Milevsko znovu do vedení Polodna, ale hned ve 23. minutě vyrovnal Torba a ve 30. minutě Novák dal na 4:3 pro Radomyšl. Müller dal na 4:4 ve 41. minutě. Nájezdy rozhodl Polodna.

Radomyšl se ziskem bodu posunula na osmé místo, které jako poslední zajišťuje play off.

Sestava: R. Kříž – Burkoň, Kudrna, Vejda, Švagr, Frühauf, J. Kříž – Řehoř, Jungbauer, Gába, Vlk, Novák, R. Volf ml., Torba, Klas, Březina.