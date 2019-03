Také odveta přinesla dramatickou bitvu, kterou si užíval plný stadion. Tentokrát zvítězili Vimperští, a to až na samostatné nájezdy. Čeká nás tedy středeční rozhodující duel ve Strakonicích.



HC Vimperk – HC Strakonice 4:3 sn (2:1, 1:0, 0:2 – 0:0). Góly a nahrávky: 13. J. Hanzal (Paule), 14. Švarc (J. Hanzal), 29. Bojer (J. Předota, Paule), rozh. nájezd J. Hanzal – 4. L. Bednařík (M. Všetečka, P. Řehoř), 42. L. Bednařík (M. Všetečka), 52. Pašek (P. Řehoř).



Sestavy: HC Vimperk: Podskalský – Janásek, Chaloupka, Chmel, J. Předota, O. Předota, Horejš – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Hanzal, Paule, M. Novotný, M. Přibyl, Binder. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota. HC Strakonice: Myslivec – D. Papež, Kopenec, D. Kovář, L. Hrubý, M. Hrubý, M. Všetečka – J. Švec, Mikeš, P. Šebesta, Samohejl (41. Křenek), T. Růžička, Ruda, P. Řehoř, L. Bednařík, Pašek. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



„První dvě třetiny připomínaly úvodní zápas ve Strakonicích. Byli jsme lepší a podařilo se nám uskočit o dva góly. Soupeř však hned v úvodu třetí třetiny snížil na rozdíl jedné branky, byl aktivnější, lepší a asi i po zásluze vyrovnal. Půlku prodloužení se hrálo o nestejném počtu hráčů, až pak se hrálo klasicky tři na tři. Řekl bych, že nám paradoxně oslabení v prodloužení pomohlo,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota. Za stavu 3:3 se šlo na samostatné nájezdy. „Hned z prvního nájezdu jsme vedli, soupeř vyrovnal, ale nás do vedení znovu dostal Hanzal. Jako poslední jel nájezd vimperský odchovanec v barvách Strakonic Pavel Samohejl, ale Radek Podskalský ho vychytal. Radek nás drží celou sezonu a znovu byl oporou. Ale opět musím pochválit celý tým,“ uvedl k nájezdům Pavel Předota a dodal: „Rozhodující třetí zápas bude naprosto otevřený, nikdo nebude favoritem. Těšíme se na to a samozřejmě chceme uspět.“



„I odveta ukázala, že předpoklad vyrovnané série se naplňuje. Tentokrát nám Vimperk uskočil o dvě branky, muselo dojít před třetí třetinou k nějaké domluvě a sáhli jsme i do sestavy. Třetí třetina nám vyšla. Ze základní hrací doby jsme šli do prodloužení v oslabení, pak šel do oslabení Vimperk, takže to prodloužení bylo takové rozhárané. Hrát ho celé tři na tři, myslím, že bychom měli větší šanci rozhodnout. Takto se šlo na nájezdy a na ty mají Vimperští šikovnější hráče,“ shrnul druhé utkání čtvrtfinálové série strakonický trenér Stanislav Kašpar a dodal: „Předpokládám, že ani v rozhodujícím zápase moc branek padat nebude. Třeba to i potřetí skončí v základní hrací době 3:3 a rozhodne se v prodloužení.“



Po dvou zápasech je rozhodnuto již v sérii Český Krumlov – Jindřichův Hradec, když vítěz základní části zápasy nezvládl a dál de Hradec. V derby mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví jde dál dle předpokladů Veselí. Rozhodující třetí duel čeká hokejisty v sérii Hluboká – Milevsko.