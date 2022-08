Rozdíl jedné soutěže na ledě moc znát nebyl. Naopak. Domácí sice byli v první třetině aktivnější, ale v poklidné atmosféře se moc do šancí nedostávali. V té největší nedokázal překonat gólmana Mičána Tomeček.

To hosté byli nebezpečnější. Šilhavý nejprve nastřelil břevno Cinkovy klece a krátce před první sirénou šel soupeř do vedení. V přesilovce při vyloučení Doudery zamířil přesně k tyči Michálek – 0:1.

Po změně stran Jihočeši o něco zvýšili obrátky, ale byla to bída. Jejich hře chyběla větší přesnost, důraz a drajv. Poctivě hrající soupeř odolával bez větších potíží.

A naopak sám uhodil. Znovu v přesilovce vystřelil švihem od modré obránce Tureček a Cinka našel kotouč až ve své síti. Vrátit mohl Motor do hry Strnad, jenže ve vyložené šanci trefil jen lapačku ležícího Mičána.

Pouhých sedm vteřin před druhou sirénou přistála v Cinkově kleci střela Formana od modré a to už bylo snad až trochu moc. Po dvou třetinách totiž Motor prohrával už 0:3.

Naprostý zmar ze strany domácího celku pokračoval i v závěrečném dějství. Navíc, když si nechali ulétnout M. Nováka, jenž ze sóla bez problému překonal mladíka v domácí brance počtvrté.

Tím byla blamáž u konce, domácí nedali soupeři z první ligy ani gól…

Branky a nahrávky: 19. Michálek (Ferda, Holec), 36. Tureček (M. Svoboda), 40. L. Forman (M. Svoboda), 51. M. Novák (L. Forman). Vyloučení: 5:4, využití: 0:2. Rozhodčí: Květoň, Košnař – Jindra, Zíka. Diváci: 1210.

Motor: Cinka – Kachyňa, Hovorka, Bindulis, L. Doudera, Remta, Štencel, Hail – Chlubna, Masopust, Strnad – Valský, Toman, Vopelka – Tomeček, Koláček, F. Přikryl – Pouzar. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Asistent trenéra Motoru Roman Fousek: „Propadli jsme už ve druhém utkání za sebou, když nám chyběla osobní statečnost a pohyb. Přijel soupeř sice z první ligy, ale organizovaný a hokejově šikovný. Každý by si měl sáhnout do svědomí, co pro úspěch na ledě udělal. U hráčů, kteří dostanou na ledě větší prostor, se ukázaly jejich nedostatky. Všichni si hrají o své místo v sestavě a práci. To si musí každý zhodnotit a sakramentsky přidat, aby byl konkurenceschopný v extraligovém hokeji. Nastoupil nám do branky junior Cinka ke svému prvnímu utkání v chlapech a my jsme mu vůbec nepomohli, což je taky špatně. Když už jsme si nějakou šanci vytvořili, tak nám chyběl důraz a kvalita v zakončení. Pak z toho byl takový výsledek.“