České Budějovice – Přišel na měsíční zkoušku a chce se poprat o dres s velkým M na prsou. Hokejový útočník Dominik Volek (22 let) navazuje na svého otce Davida, jenž odehrál šest sezon v NHL a na svém kontě má 74 zápasů v dresu československé reprezentace.

Dominik Volek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jak se to seběhlo, že jste se najednou ocitl na jihu Čech?

Bylo to docela narychlo. Byl jsem měsíc nemocný a hledal jsem, kde bych mohl začít hrát. Řešil jsem několik týmů ve WSM lize. Budějovice byly nejlepší volbou a během nějakých čtyř dnů se všechno vyřešilo.



Letošní sezonu jste začínal v Mladé Boleslavi?

Ano. Byl jsem tam celou letní přípravu a odehrál jsem tam i dva zápasy v Lize mistrů. Ale nakonec to tam nevyšlo a vrátil jsem se na měsíc do Sparty.



V dresu Sparty jste ale odehrál jen jeden extraligový zápas.

Ve Spartě jsem byl měsíc. Odehrál jsem ale skutečně jen jeden zápas a jinak jsem pouze trénoval. V závěru toho měsíce jsem navíc chytil nějaký vir a nemohl jsem vůbec nic dělat.



Do Motoru jste tak přišel prakticky bez tréninku?

Přesně tak. Byl jsem předtím jenom jednou na ledě a občas jsem si chodil zacvičit. Měl jsem antibiotika a nemohl jsem dělat skoro nic. Začínal jsem bez tréninku a bylo to docela těžké. Ale v posledním utkání na Kladně už jsem se po fyzické stránce cítil mnohem lépe.



Při vaší premiéře v Motoru proti Havířovu vás trenér v průběhu druhé třetiny posadil. Bylo to nepříjemné?

Bylo to fakt těžké, protože jsem do ostrého zápasu naskočil po nějakých dvou měsících. Neměl jsem nic natrénováno. Sebevědomí pak člověk taky nemá moc vysoko. Byl jsem rád, že jsem zvládl alespoň nějaké ty dvě třetiny, které jsem odehrál.



V sobotu jste vyhráli retro zápas na Kladně před vyprodaným hledištěm. Byl to pro vás velký zážitek?

Byl to každopádně hezký zápas. Naši fanoušci byli skvělí. Koukal jsem, v jakém počtu přijeli. Užili jsme si to. Plná hala, pěkné retro dresy. Hlavně jsme byli rádi, že jsme získali tři body a na prvním místě jsme malinko odskočili. Teď tuto pozici budeme chtít potvrdit ve středu na Slavii, která hraje také moc dobře vzhledem k tomu, v jaké je situaci.



Úroveň zápasu na Kladně se blížila extralize. Souhlasíte?

Oba týmy mají ambice dostat se do extraligy. Řekl bych, že to úrovní skutečně bylo spíše extraligové utkání než zápas první ligy.



Čeká vás zápas na Slavii. Má takový duel pro vás jako odchovance Sparty vždycky trochu větší náboj?

Když jsem na Slavii jezdil se Spartou, tak tam asi nějaká větší motivace byla. Takhle je to pro mě normální zápas. Ale v Praze si vždycky rád zahraji. I když je to na Slavii.



V Budějovicích jste zatím spokojen?

Líbí se mi tady. Bydlím v motorestu v Litvínovicích, ale jezdím také do Prahy. Není to zase tak daleko, abych tam nemohl občas dojet. Stadion a jeho zázemí je tady na perfektní úrovni. Extraligové.



Vaší přítelkyní je stále tenistka Kristýna Plíšková?

Ano.



Kdy za vámi dorazí také do Českých Budějovic?

To nevím (smích).