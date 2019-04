Odehráli jste skutečně povedenou první třetinu, přesto jste ji nakonec prohráli 0:2, což byl klíč k pardubickému vítězství. Kde se stala chyba?

Dostali jsme úplně zbytečný první gól v oslabení. Vyloučeni jsme byli poté, kdy jsme nedokázali vyndat puk ze třetiny. Hloupě jsme ho ztratili v našem pásmu. Potom tam bylo pár nešťastných odrazů a udělali jsme z toho faul. Pardubice pak jenom nahodí puk na branku a nám se to tam smolně odrazí. Už v prvním utkání v Pardubicích jsme si dali první gól vlastní.

Na 0:2 jste dostali branku dokonce při vlastní přesilovce pouhé čtyři vteřiny před první sirénou…

Co k tomu říct, k soupeři se také přiklonilo štěstí.

Přesto jste se dokázali dostat v utkání dvakrát soupeři na dostřel na rozdíl jediného gólu.

Na každý gól se strašně nadřeme. Stojí nás spoustu sil, abychom nějaké dávali. Tady se ukazuje kvalita hráčů. Soupeř, když má šanci, tak ji promění. Příležitostí si dokážeme vytvořit dost, ale nedokážeme je využívat.

Herně protivníkům v baráži vetšinou stačíte, ale koncovka je velký problém.

Ve všech domácích zápasech jsme byli vyškoleni z produktivity. Stejné to bylo i s Kladnem, kterému jsme nabídli dvě šance, prohrávali jsme 0:2 a také jsme museli dotahovat. S Chomutovem jsme sice vedli, ale stačila jakákoliv příležitost a soupeř z toho dával góly. Produktivita nás strašně sráží. Ve všech třech domácích utkáních jsme ztratili. I s Chomutovem, který jsme porazili po nájezdech. To byla také ztráta. V každém ze tří zápasů jsme měli něco uhrát. To je můj názor.

V tabulce baráže ztrácíte na druhé postupové místo už sedm bodů. Dá se taková ztráta ještě vymazat?

Ztráta je to docela velká, ale nic nevzdáváme. V každém zápase se budeme tlačit do toho, abychom dávali góly. Chceme vyhrávat. Nikdy nevíte, co se může stát. Uvidíme. Určitě nic nebalíme. Máme před sebou ještě čtrnáct dní, do kterých dáme všechno.