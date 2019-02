Chomutov – Na jihu Čech strávil tři sezony a vzpomíná na ně v dobrém. V sobotu přijede zkušený obránce Milan Toman (35 let) do Budvar arény v dresu Chomutova jako soupeř. „Těším se, do Budějovic jezdím vždycky rád," tvrdí.

Milan Toman | Foto: Deník/ Václav Pancer

Sezonu jste začal v Mladé Boleslavi, ale odehrál jste jen dva zápasy. Proč tak málo?

Celé léto jsem měl problémy s kolenem. Byl jsem na operaci menisku a dlouho jsem nemohl dělat vůbec nic. Trénovat jsem začal až nějaké tři týdny před soutěží. Sice jsem sezonu v Mladé Boleslavi začal, ale došlo tam na nějaké přetřesy. Několik lidí muselo odejít a já jsem byl mezi nimi. Víc bych to nechtěl komentovat.



Odešel jste do prvoligového Chomutova. Řešil jste i jiné varianty?

Mluvil jsem s Chomutovem a u toho už také zůstalo. Nic jiného jsem neřešil.



Chomutov vede první ligu a říká se, že podmínky jsou tam víceméně extraligové. Je tomu skutečně tak?

Je tam stadion na extraligové úrovni, a to ještě z těch lepších. Zázemí je tam skutečně na vysoké úrovni.



Co říkáte kvalitě první ligy v porovnání s extraligou?

Vzhledem k povinnému nasazování mladých hráčů v extralize zamířila spousta dobrých hráčů právě do první ligy. Vůbec to není špatná soutěž. Navíc my jsme spolu s Kladnem favoritem a každý se na nás chce vytáhnout. Často se proti nám objeví hráči, které předtím ani potom naši soupeři nemají. Ale pro nás je to jen dobře, že odehrajeme těžké zápasy.



Chomutov bere letos jenom návrat do extraligy?

Nevím, jestli je to nastavení přímo tak, že jenom postup, ale asi by to tak mělo být. Všichni to tak bereme a kvůli tomu hokej hrajeme.



Čeká vás zápas v Českých Budějovicích. Jak vzpomínáte na tři sezony strávené na jihu Čech?

Jsou to jenom krásné vzpomínky. Tedy až na tu poslední sezonu, na tu raději nevzpomínat. Ale to nemělo nic společného s hokejem. Jinak na Budějovice vzpomínám opravdu strašně rád. Teď už to mohu říct, kdyby tenkrát nechali mužstvo být, tak by se tam vyhrávalo ještě hodně dlouho. To mě i zpětně docela mrzí. Ale bylo to o jiných věcech.



Sledoval jste na dálku, co se dělo loni v létě kolem českobudějovického hokeje, když extraligový klub zamířil do Hradce Králové?

Sledoval jsem to a občas jsem i s někým mluvil. Ale neznám přesně detaily, abych to mohl nějak hodnotit. Nevím, jakou roli sehrálo město a jaké byly další vlivy. Faktem je, že podobná tendence tam byla asi už delší dobu. Každopádně je velikánská škoda, že v Budějovicích extraliga není. Hokejová tradice je tam obrovská a stadion považuji za jeden z nejhezčích u nás.



České Budějovice prožívají doslova hokejový boom a na hokej chodí v porovnání s jinými prvoligovými kluby mimořádné návštěvy. Zaregistroval jste to?

Vím o tom. V Budějovicích lidi na hokej vždycky chodili a navíc má Motor oproti loňsku letos dobré výsledky. Věřím, že hodně lidí přijde i na náš zápas a budou se hokejem dobře bavit.



Jste v kontaktu s některým ze svých bývalých spoluhráčů z Budějovic, kteří jsou teď ve vedení klubu?

V kontaktu nejsme vůbec. Přece jen máme všichni své životy a rodiny. Nevoláme si a ani se moc nevídáme.



Bude to pro vás v Budějovicích přece jen jiný zápas?

Budějovice mám strašně rád. Město i stadion. Ale zápas to pro mě bude jinak normální a budeme chtít vyhrát.