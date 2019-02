České Budějovice - Rada města Č. Budějovice na svém dnešním jednání posoudí, kdo by měl v sezoně 2013/14 provozovat v Budvar aréně první hokejovou ligu. Fotografie manažerů obou subjektů a rozhovory s fanoušky najdete v dnešním vydání Deníku.

Dva subjekty, dvě cesty, dva záměry. Dvě licence. Ale jen jeden stadion. Rada města Č. Budějovice na svém dnešním jednání posoudí, kdo by měl v sezoně 2013/14 provozovat v Budvar aréně první hokejovou ligu. Na jedné straně stojí skupina, kterou reprezentuje manažer nově vzniklého subjektu Motor České Budějovice, a.s., Jaroslav Brabec. „Chceme mít co nejlepší výsledky, naší snahou je, aby lidé kolo hokeje v Českých Budějovicích byli zase všichni spokojení," říká. Motor získal licenci v Hradci Králové, odkud by do Č. Budějovic přišlo i několik hráčů. „Počítáme ale také s budějovickými hokejisty." Brabec hradecký základ, který má zkušenosti s prvoligovou soutěží, považuje v tomto období za výhodu. Jinou cestou se vydal mistr světa z roku 1996 Radek Bělohlav. „Koupili jsme licenci v Mostu, chceme hrát první ligu," říká naprosto jasně.



Bělohlav sází na hráče, které si už dopředu vytipoval. „Lídrem týmu bude jednoznačně Aleš Kotalík." Tato skupina, kterou vede Bělohlav, oslovila i další hokejisty. Kromě jiných by se v jejím dresu měl objevit třeba na jihu velice dobře známý Jindřich Kotrla. Zajímavé je také srovnání dvou realizačních týmů.



Generálním a sportovním manažerem Motoru ČB bude Jaroslav Brabec, trenérem Josef Řeháček. „Jihočeskou metropoli zná, působil v Písku,"představuje Brabec „svého" kormidelníka. Kdo bude trenérem Bělohlavova týmu? Radek Bělohlav. Ten bude zároveň manažerem. „Asistentem bude Roman Turek, do odletu nám bude pomáhat Jarda Modrý, manažersky chceme spolupracovat s Petrem Sailerem." Rozhodnutí o tom, kdo bude hrát první ligu, by dnes mohla fanouškům nabídnout Rada města České Budějovice.