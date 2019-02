České Budějovice – Diváci se bavili, viděli třináct gólů, ale ztracený bod každopádně mrzí. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli nad třináctým celkem první Chance ligy Benátkami nad Jizerou v bláznivém utkání jen za dva body 7:6 po samostatných nájezdech. V sobotu je čeká těžký duel na ledě vedoucí Jihlavy, v pondělí budou hostit Slavii Praha. Začátky obou utkání jsou shodně v 17.30.

Václav Karabáček překonává z nájezdu gólmana Benátek Matěje Žaldlíka. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Motor ve středu nejprve třikrát vedl, ale nejtěsnější náskok nikdy delší dobu neudržel. Potom pro změnu prohrával 3:5, dokázal vyrovnat a závěr zápasu byl skutečně infarktový. Dvě minuty před koncem ještě jednou dostal hosty do vedení obránce Kolmann, ale pouhých čtyřiačtyřicet vteřin před koncem vyrovnal a završil hattrick obránce Plášil.



Pětiminutové prodloužení nabídlo strhující podívanou, ale branku nakonec žádnou. V nájezdech byli na domácí straně úspěšní Pýcha s Karabáčkem, za hosty proměnil jen Jan Ordoš. Posila z extraligového Liberce se ale ukázala jako skutečně rozdílový hráč, protože kromě toho zaznamenal ještě tři góly a jednu asistenci.



Dostat doma šest gólů s týmem ze spodku tabulky, to je příliš. Toho si byl vědom i trenér vítězného celku Václav Prospal. „Naše mužstvo mohu pochválit za to, že za stavu 3:5 nesložilo zbraně. Bojovali jsme a nakonec jsme vyhráli na nájezdy. Za to bych chtěl kluky ocenit. Zbytek bych si ale nechal na hodnocení v kabině,“ nechtěl tentokrát kouč příliš rozebírat výkon svého týmu. „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř. Kluci z Benátek bojují o své místo v extraligovém týmu Liberce. K soupeři jsme měli respekt a on svou kvalitu potvrdil,“ ocenil výkon soupeře.



Poprvé v kariéře dostal od začátku prvoligového zápasu šanci v brance mladý gólman Daniel Svoboda. Utkání mu ale příliš nevyšlo a krátce po jeho polovině ho musel vystřídat zkušenější Jan Strmeň. „Petr Kváča je na hostování v Třinci a Honza Strmeň chytal celý měsíc všechny zápasy, tak se nám zdálo, s veškerým respektem k soupeři, že je to vhodná příležitost pro to, aby chytal gólman Svoboda. Takové rozhodnutí jsme udělali a stojím za ním,“ zdůrazní kouč Prospal.



Mladičký tým z Benátek předvedl na jihu Čech sympatický výkon a popravdě řečeno, mohl si odvézt i více než jeden bod, což potvrdil i hostující trenér Jiří Kudrna. „Bylo to těžké utkání. Motor je favorit celé soutěže,“ uznal. „Na začátku zápasu jsme byli trochu zakřiknutí, ale potom jsme se rozehráli dobrému výkonu. Odehráli jsme perfektní utkání a samozřejmě jsme trošku zklamaní, protože jsme pár minut před koncem vedli 5:3. To už jsme věřili, že jsme schopni vyhrát za tři body. Mrzí nás čtvrtý inkasovaný gól, který byl z kategorie laciných. Pátý jsme dostali bruslí. Ještě jsme se jednou utrhli na 6:5, ale soupeř v power play znovu vyrovnal. Penalty, to už je loterie. Kluky bych chtěl pochválit za výkon. Myslím, že jsme tady odehráli perfektní partii s favoritem ligy. Ale cítíme smutek, že mám jen jeden bod. Byl to výborný zápas. Až kluci naberou ještě více zkušeností, tak body začneme sbírat ještě v této sezoně,“ zhodnotil utkání.