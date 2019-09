Čínský národní tým se chystá na domácí olympiádu v Pekingu v roce 2022 a v naší třetí nejvyšší soutěži odehraje celou základní část. Jeho výkonnost byla s otazníkem, ale realita je hodně krutá. Po čtyřech odehraných zápasech nula bodů a hrozivé skóre 2:36.

„Byl to zápas jen z povinnosti,“ přikývne Ferebauer. „Výkonnostní úroveň soupeře byla opravdu hrozná. Byl to takový nedělní pouťák,“ nenašel na utkání moc pozitiv. „V první třetině jsme nastříleli čtyři góly. Ve druhé jsme se Číňanům trochu přizpůsobili, ale ve třetí jsme naštěstí zase nějaké branky přidali. Soupeř byl opravdu hodně slabý. Bez problémů by ho porážely i týmy z naší krajské ligy. Je ostuda, že někdo vymyslí a dá nám jen tak do soutěže takový tým, který absolutně není konkurenceschopný,“ nebere si servítky.

Číňanům pomáhá alespoň jedna řada složená z českých hráčů. Hokejově, ale i fyzicky. Většina asijských hráčů je totiž menších postav. „Byli tam dva tři větší kluci, jinak všichni do sto osmdesáti centimetrů. Žádní dlouháni to rozhodně nejsou,“ usměje se někdejší kapitán českobudějovické extraligové juniorky.

Z hlediska hokejových dovedností je to ze strany budoucí čínské reprezentace bída. „Při přesilovkách a oslabeních bylo vidět, že na těchto věcech pracují. Nehráli je tak špatně. Ale při hře pět na pět to bylo totálně bez systému. Bez sebemenšího náznaku taktiky. Byli všude a nikde,“ jen zakroutí hlavou.

Přestože byl průběh zápasu zcela jednoznačný, vyskytlo se v něm několik potyček. „Vyplynuly z toho, že tam byly ze strany soupeře třeba nějaká dohrání po odpískání. Ale že by Číňané byli nějací zákeřní nebo agresivní, to určitě ne,“ zdůrazní.

Čínský tým vedou zkušení tuzemští trenéři Jiří Šejba s Josefem Zajícem. „Všichni hráči asi umějí anglicky, protože trenéři jim dávali pokyny právě v angličtině. Měl jsem tu čest před zápasem převzít vlaječku od soupeřova kapitána a přivítal mě rovněž v angličtině. Na ledě se chovali opravdu slušně a s respektem. Nedělo se nic, co by vybočovalo z běžného hokejového světa.“

Oficiální údaj hovoří o tom, že utkání přihlíželo čtyřicet diváků. „To tak nějak odpovídá,“ připustí dočasný kapitán David servisu (ve funkci nahradil zraněného Romana Šulčíka). „Od nás bylo asi pět lidí a zbytek domácích. Po nás hrál Slaný svůj mistrovský zápas, tak asi dorazili dřív. Ale realizační tým mají Číňané hodně početný. To bylo snad nějakých třicet lidí. Atmosféra zápasu jinak byla hodně komorní. O přestávkách ani nehrála hudba. Byl to opravdu takový pouťák bez muziky. A ještě jsme na něj museli jet v neděli,“ nadšení z něj rozhodně nesálalo.

Představa, že tento celek nastoupí za dva a půl roku proti nejlepším národním týmům planety, působí poněkud bizarně. „Na olympiádě si toto mužstvo opravdu představit neumím,“ pobaví ho představa, že parta, která nestačí na českou druhou ligu, se postaví třeba hvězdám z NHL. „Je to tým, který se nevyrovná ani krajské lize.“

O přínosu pro soutěž je prý zbytečné mluvit. „Je to blbost. Zesměšnění naší soutěže. Z naší skupiny vypadl před začátkem sezony Nymburk a máme tam Číňany, kteří nebudou hrát ani play off. Navíc by se do něj pochopitelně ani nedostali.“

David servis by se jinak chtěl pohybovat v horních patrech osmičlenné druholigové skupiny Střed. „První zápas sezony jsme prohráli v Kolíně 1:3, když jsme vyhořeli na produktivitu. Ale proti silnému soupeři jsme se přesvědčili, že na sezonu nejsme špatně připraveni,“ ocenil zkušený hokejista.

Ve druhém kole servismani podlehli doma Klatovům vysoko 3:8. „Výsledek je trochu zavádějící. Dvě třetiny byly vyrovnané, ale zlomil nás gól do šatny a ve třetí části nám to tam napadalo, když jsme otevřeli hru. Třetí kolo teď proti Číňanům, to byly povinné tři body. To snad ani nemohlo být jinak,“ zamýšlí se nad vstupem svého týmu do soutěže.

O ambicích je prý trochu předčasné hovořit. „Hrajeme ve skupině šestikolově a hned první kolo naznačí, jak na tom kdo je,“ nechce předbíhat.

Ve středu čeká David servis v Pouzar centru atraktivní domácí derby s Pískem (18).