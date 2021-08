Před tisícovkou diváků začali lépe domácí rudí býci, když Predan tečoval Brennanovu střelu za záda Hrachoviny. Ville sice rychle vyrovnal, ale ještě do přestávky dostal soupeře znovu do vedení nejlepší hráč domácího celku Brennan.

Byl to právě Brennan, jenž po změně stran zvýšil náskok Salcburku už na 3:1. „Hrálo se ve velmi rychlém tempu. Nasazení bylo opravdu dobré, prostředí zápasu velice příjemné. Bylo to přesně to, co jsme potřebovali,“ ocenil i trenér hostí Jaroslav Modrý.

Mrzela ho ale koncovka jeho hráčů. Až dvě minuty před koncem totiž Venkrbec snížil na rozdíl jediného gólu. Při power play Jihočechů pak pečetil na konečných 4:2 do prázdné branky Baltram. „Kluci bojovali, z tohoto pohledu jim nelze nic vytknout. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale chyběl nám větší tlak do branky. Na tom musíme zapracovat,“ všiml si.

Přes porážku našel na výkonu svých svěřenců řadu pozitiv. „V naší hře bylo hodně dobrých věcí, které jsem chtěl vidět a kterým se věnujeme v tréninku. Začínáme už na ledě fungovat jako tým. Dál budeme pracovat na hledání ideálního složení sestavy, ale proti Salcburku se mi moc líbily výkony Karabáčka, Venkrbce a Voženílka, kteří si dělali svou práci. Bylo proti nim těžké hrát. Takovou roli si od nich představujeme,“ ocenil výkon nově vytvořené formace.

Na úterní první domácí zápas se Spartou (a také na všechny ostatní) platí jednotné vstupné padesát korun. Lístek si musí zakoupit i majitelé permanentek. Zároveň musí také všichni návštěvníci utkání splnit aktuálně platné podmínky pro účast na hromadných akcích.

Vstupenky na přípravné duely nebudou prodávány na konkrétní místa, využít bude možné všechna v sektorech otevřených pro daný zápas.

Kromě platné vstupenky bude nutné písemně či elektronicky doložit i potvrzení o kompletně ukončeném očkování alespoň čtrnáct dní před utkáním, oficiálně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19 ( přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní), negativní antigenní test ne starší než 72 hodin nebo negativní maximálně týden starý PCR.

„Ideální je prokázat se zeleně svítícím jménem v aplikaci Tečka, kde se sdružují informace z očkování i testů. Je to bezesporu rychlejší, než případná kontrola písemností,“ říká marketingový manažer klubu Tomáš Kučera. V prostorách Budvar arény je nutné po celou dobu nosit ochranu horních cest dýchacích a dodržovat všechna vládní nařízení.

Branky a nahrávky: 5. Predan, 20. Brennan, 25. Brennan, 59. Baltram – 6. Ville (Venkrbec), 58. Venkrbec (Voženílek, Allen). Vyloučení: 7:6, bez využití. Rozhodčí: Seewald, Weiss. Diváci: 1000.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Allen, Piskáček, Štencel, Piskáček, Bučko, Štich, Kachyňa – Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec – Gulaš, Pech, Vondrka – Ville, A. Raška, M. Beránek – Haas. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.