Nebyl to ve středu v Budvar aréně vůbec špatný zápas. Frýdku jde o všechno, chybí mu kousek k postupu do play off a pro úspěch dělá maximum. Dokonce přicestoval na jih Čech o den dopředu. Dvě třetiny se také hrál naprosto vyrovnaný zápas, až ve třetím dějství Jihočeši odpor houževnatého protivníka zlomili.



„Věděli jsme, že Frýdek hraje od začátku kalendářního roku velmi dobře a tlačí se do osmičky. Potřebovali jsme se připravit na rychlost jeho útočníků. Chtěli jsme eliminovat jeho ofenzivní sílu, protože naposledy nás tady porazil. Za stavu 1:1 chytil Kváča samostatný nájezd Hladonika. To nám velmi pomohlo, protože i když jsme měli nějaké šance, tak jsme nedokázali trefit branku. Velmi dobře chytal mladičký Nick Malík a dal soupeři možnost prát se o výsledek. Až druhý a třetí gól definitivně převážily misky vah na naši stranu. První dvě třetiny byly vyrovnané a za vítězství jsme moc rádi,“ konstatoval trenér vítězů Václav Prospal.



Hosté byli zklamáni. Aby také ne. Vysněný postup do play off se jim zase o kousek vzdálil. „První dvě třetiny jsme byli Budějovicích vyrovnaným soupeřem. Rozhodl gól domácích na 2:1 ve třetí třetině. Budějovice sehrály výborně přečíslení tři na dva a potom už si to pohlídaly. Nějaké šance jsme ještě měli, ale momentálně je Motor asi lepší a nad naše síly. Vyhrál zaslouženě,“ sportovně uznal trenér poraženého týmu Vlastimil Wojnar.



V posledním domácím utkání Motoru s Třebíčí chyběl útočník Václav Karabáček, který dorazil pozdě (a ne poprvé) na ranní rozbruslení. Už je ale v sestavě zase zpátky a proti Frýdku patřil k nejlepším hráčům týmu. „Venca přišel o zápas, protože chodí pozdě. I když klukům říkám, že nemám srdce, tak možná nějaké mám. Bylo mi ho líto a nechtěl jsem, aby byl dlouho mimo, protože pro nás je to dobrý hráč. Maká, hraje poctivě a je to výborný kluk do kabiny. Spoluhráči ho mají rádi. Je to týmový hráč a mě samotného štvalo, že proti Třebíči nehrál,“ připustil Prospal.



Zápas přinesl pouze tři vyloučené na obou stranách. Trest pro domácího Davida Gilberta byl dost kuriózní. Dvě minuty dostal za nesportovní chování, když třikrát za sebou třískl vrátky na střídačce. „Bylo to z frustrace. Přehnal to a týmu se omluvil. Pro nás bylo důležité, že jsme dokázali ubránit frýdeckou přesilovku. Na jednu stranu bych nechtěl, aby tohle hráči dělali pravidelně. Na druhou stranu jsem byl rád, že někdo ukázal emoce. Stav byl vyrovnaný a chtěli jsme vyhrát,“ měl kouč Motoru pochopení pro svého kanadského svěřence.



Zkušený forvard Lukáš Endál tentokrát začínal zápas ve čtvrté řadě a až v průběhu zápasu se vrátil do elitní formace. „Moc se mi nelíbil jeho výkon v Litoměřicích, kde jsme museli lajny promíchat a dokázali jsme pak zápas otočit. Ale myslím si, že Endy je daleko lepší hráč, než ukázal v Litoměřicích. Dostal vzkaz, že to nebylo dostačující. S Frýdkem začal ve čtvrté lajně, ale pak se vrátil do první a dal důležitý gól,“ líbilo se Prospalovi.



Parádní gesto předvedl ve třetí třetině hostující útočník Filip Kuťák, jenž odvolal údajný faul na svou osobu. Vzhledem k důležitosti zápasu pro jeho tým a nerozhodnému stavu 1:1 to byl mimořádný počin. „Pokud to faul nebyl, tak je velice dobře, že to přiznal. Určitě ho za to neseřveme. Naopak,“ ocenil i jeho trenér Wojnar.