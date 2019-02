České Budějovice – Hokej pod Černou věží slaví devadesát let. Přesně 10. ledna 1928 byl založen přímý předchůdce Motoru AC Stadion České Budějovice.

Českobudějovický hokej slaví devadesáté narozeniny. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Devadesáté narozeniny připomene sobotní šlágr první WSM ligy, ve kterém českobudějovický tým bude od 17 hodin hostit Karlovy Vary. Speciální retro zápas bude mít slavnostní úvod a domácí celek do něj nastoupí v dresech, které budou připomínat největší úspěch v historii klubu – mistrovský titul z roku 1951.



Před utkáním se na ledě sejdou všichni možní žijící hráči, kteří v klubu odehráli alespoň deset sezon. „A je to zástup obrovských legend, kterých bude víc než třicet. Od nejmladšího třicetiletého Davida Kuchejdy až po Václava Lence, kterému je už více než 97 let,“ informuje marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera. Všichni tito hráči budou asistovat momentu, když ke stropu Budvar arény vystoupají plachty připomínající největší úspěchy v historii klubu.



Samotné utkání odehrají oba celky v retro dresech bez reklam, které budou odkazovat k padesátým letům minulého století, kdy se střetávaly v nejvyšší soutěži. Právě na začátku této dekády zaznamenaly České Budějovice největší úspěch klubové historie, když vybojovaly jediný mistrovský titul.



„Symbolické pro tehdejší dobu nastupujícího komunismu ale bylo, že z té doby ani neexistuje fotografie mistrovského týmu. Vůbec tak nebylo jasné, v jakých dresech tehdy mužstvo, které přechodně neslo název Závodní sokolská jednota Sdružené komunální podniky Jihočeského národního výboru České Budějovice, hrálo,“ konstatuje Kučera.



„Z daného ročníku jsme znali pouze fotografii z předávání poháru, ale nechtěl jsem se s tím smířit, a tak jsem pátral dál. A podařilo se mi najít v archivu ČTK fotografii, která je prokazatelně z naší mistrovské sezony, a je na ní zřejmé, jaké tehdy používaly České Budějovice dresy. Po dlouhých sedmašedesáti letech od titulu tedy současní hráči mohou obléknout znovu uniformy z ročníku 1950-51,“ odhaluje Tomáš Kučera klubovou historii.



Přesná podoba pruhovaných červeno–modro-bílých dresů bude ale překvapením až do samotného zápasu.