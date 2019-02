České Budějovice – Budvar aréna jako nedobytná tvrz poprvé padla. Hokejisté ČEZ Motoru prohráli na domácím ledě s Prostějovem 1:4 a na čele WSM ligy je vystřídaly díky lepšímu skóre Karlovy Vary. Již ve středu se Jihočeši představí na ledě posledního celku tabulky Kadaně (18), v pátek přivítají Frýdek-Místek (17.30).

Motor neodehrál dobrý zápas. Jak už to bývá, soupeře výrazně přestřílel (42:16), ale vyloženější šance měl spíše soupeř. Hosté udělili domácímu celku lekci z produktivity. „Zápas rozhodly speciální týmy. Soupeř dal v přesilovkách dva góly, my jeden až v závěru. To byla škoda. Pokud bychom ho dali dříve, tak bychom se dostali do kontaktu,“ posteskl si domácí trenér Marian Jelínek. „Potom nám není nic platné, když máme o hodně větší počet střel a vytvoříme si optický tlak,“ zlobil se.



Zároveň ale také ocenil kvalitní výkon soupeře. „Co se týká gólmana a defenzivní hry, tak to zavřel a vyhazoval puky, takže jsme chodili pořád do plných, což je obtížné. Bohužel se nám nepodařilo dostat na kontakt dříve. To rozhodlo. Nevyšel nám ani začátek utkání. Čekal jsem, že v první desetiminutovce budeme aktivnější. I když po pauze to takhle bývá. Spokojeni být nemůžeme,“ dodal.



Prostějovští Jestřábi mají nejlepší přesilovky v soutěži, což trenér Jelínek dobře ví. „Některé fauly z naší strany možná byly zbytečné,“ připustí. „Prostějov má více něž pětadvacet procent využití přesilovek. To je až neskutečné číslo a v evropských ligách nenajdete jiný tým, který by měl takovou bilanci,“ uznal. „Nouza, Divíšek, Starý, Rudovský, to jsou zkušení kluci, kteří právě přesilovky umí využít.“



Hosté z Prostějova se celkově představili jako kvalitní tým, který se mohl spolehnout na výborného gólmana Neužila, dobře propracovanou defenzivu a také již zmíněné produktivní veterány v útoku. „Soutěž měla přestávku, takže jsme se na hru soupeře mohli dobře připravit,“ připustil prostějovský trenér Jiří Vykoukal. „V takovém utkání potřebujete, aby vám zachytal gólman, sešla se vám obrana a proměnili jste nějakou přesilovku. To se nám tentokrát povedlo,“ chválil si. „Velká bojovnost a kvalitní výkon gólmana nás dovedly ke třem bodům.“



Mimořádný zápas prožil kanonýr Tomáš Nouza, jenž po třech vydařených letech na jihu Čech odešel právě do Prostějova. Fanoušci v Budvar aréně mu přichystali skutečně vřelé přivítání. „94 gólů, 112 přihrávek a nekonečně radosti. Díky #55,“ zněl děkovný vzkaz píseckému odchovanci na transparentu, který se objevil v hledišti.



Pět vteřin před koncem duelu se při domácí power play trefil Nouza přes celé hřiště do prázdné branky Motoru a zaznamenal svůj jubilejní třístý gól v první lize. Klobouk dolů!