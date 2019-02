Strakonice - V okresním přeboru hokejistů jsou i po čtvrtém kole bez ztráty bodu první Horažďovice.

I ve 4. kole okresního přeboru hokejistů, které se hrálo o víkendu 27.-28. října, byly Horažďovice úspěšné, připsaly si už čtvrté tříbodové vítězství. První výhry za tři body se v západočeském derby dočkala poslední Sušice.

Referáty a fakta 4. kola:

HC HORAŽĎOVICE – KATOVICE 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Horažďovičtí se na vítězství hodně nadřeli. I přes svou neustálou převahu v prvních dvou částech naráželi na pozornou obranu Katovic s výborným Burdou v brance. Katovice nezlomil ani druhý gól v jejich síti, který inkasovaly v oslabení tři na pět. V závěrečné třetině dokonce sahaly po vyrovnání, vytvořily si několik šancí, avšak také Tábor v brance soupeře prokázal své kvality. Plný počet bodů pro Horažďovice stvrdil v 53. minutě z trestného střílení Lukáš Sosna.

Branky: 25. Kolář, 37. Sýkora, 53. Lukáš Sosna (as. Šrámek, M. Sosna) – 29. Kuncipál (as. Košta). Rozhodovali: Diviš – Kordík, Škoda. Vyloučení: 7:9, navíc Košta (Katovice) 10´OT. Využití: 1:0. Diváků: 73.

DRAHONICE – CEHNICE 3:9 (2:2, 0:3, 1:4). V derby se zrodil výsledek, který asi málokdo očekával. I když Drahonice nastoupily v nekompletní sestavě a s minimálním počtem hráčů, duo Havel – Brejcha znamenalo stálé nebezpečí pro obranu Cehnic. Ovšem po první přestávce už Cehničtí soupeře začali přehrávat a dařilo se jim střelecky, takže výsledkem byl třígólový náskok do posledního dějství, ve kterém ještě Drahonice čtyřikrát inkasovaly a daly jen jeden gól.

Branky: 11. a 41. Náprstek, 2. Havel (as. Brejcha 2, Šimánko) – 11., 25. a 51. Humeník, 25. a 59. Čadek, 36. a 47. Vlček, 10. M. Bažata, 42. V. Bažata (as. Vlček 5, Humeník 3, V. Boška 2, Srb, Čadek, Čér). Řídili: Vacek – Gross, Sýkora. Vyloučení: 8:9, navíc Dörner (Drahonice) 10´OT. Využití: 0:1. Diváků: 57.

SUŠICE – LUBY 7:4 (4:2, 1:0, 2:2). Domácí uspěli s přehledem, když už v 5. minutě vedli 3:1. Byli navíc úspěšní v přesilových hrách. Připsali si tak první tříbodový zisk a odpoutali se z posledního místa.

Branky: 2. Šašek, 5. Broža, 5. Holý, 19. Ryšavý, 28. Skuhra, 42. P. Lemberger, 56. Korál (as. Holý 2, Šmrha, Ryšavý, P. Lemberger, Broža) – 4. Topinka, 18. K. Janoušek, 44. Malát, 60. Rajšl (as. Malát 2). Sudí: Štěrba – Mergl, Aschenbrenner. Vyloučení: 10:11, navíc Šlais, Zahálka (oba Sušice) 10´OT, Zahálka OK, D. Janoušek (oba Luby) 10´OT. Využití: 3:0. Oslabení: 1:0. Diváků: 40.

1. Horažďovice 4 4 0 0 0 17:3 12

2. Cehnice 4 2 1 0 1 23:20 8

3. Luby 4 2 0 0 2 20:16 6

4. Sušice 4 1 0 1 2 19:21 4

5. Katovice 4 1 0 0 3 7:15 3

6. Drahonice 4 1 0 0 3 13:24 3

MILOŠ VRÁTNÝ, LADISLAV MASOPUST