Jaká pro vás byla právě skončená sezona?

Nepovedená. To jednoznačně. Ale i takové bývají a hokejista si jimi musí projít.

V předcházející kariéře jste posbíral jen osm extraligových startů. Splnil jste si nějaký svůj hokejový sen, že jste odehrál celou sezonu v nejvyšší soutěži?

Nějakým způsobem jsem chtěl zažít kompletní extraligovou sezonu. To určitě. Zjistit, jestli mohu takovou soutěž hrát. Je škoda, jak to dopadlo.

Kde byl podle vás hlavní problém, že jste za celou sezonu jen desetkrát vyhráli?

V určitých fázích zápasů nám chyběly zkušenosti. Bylo znát, že většina z nás hrála extraligu první sezonu. Plno utkání jsme měli dobře rozehraných, ale ztratili jsme je po individuálních chybách. S tím jsme měli velké problémy. Častokrát jsme to pokazili a nedokázali pak zápasy dotáhnout do vítězného konce.

Do sezony jste vstoupili černou sérií deseti porážek. Samozřejmě se na to nevymlouváte, ale krátce před startem soutěže jste byli dvakrát na dva týdny v karanténě. Nemohl to být zásadní problém pro váš bruslivý, agresivní a fyzicky náročný hokej?

Možná malinko to vliv mít mohlo, ale pak jsme hráli ještě spoustu dalších zápasů, u kterých nerozhodovalo, že jsme před začátkem sezony nemohli trénovat. Rozhodovaly naše chyby, které by hráč neměl udělat, ať je natrénovaný, nebo ne. Bylo tam více faktorů než karanténa.

Chyby se ale udělají snáz v extralize než v první lize, protože proti vám stojí kvalitnější soupeři. Souhlasíte?

Chyby se dělají stejně v první lize jako v extralize. Jenže v extralize jsou více vidět. Hráči jsou v ní kvalitnější a dokáží je potrestat. V první lize, když jsme někoho pustili do šance, tak z toho pokaždé gól nebyl. V nejvyšší soutěži je to jiné. Tam bývá každá chyba potrestána.

Prakticky celá sezona se odehrála bez diváků v hledišti. Dokázali jste si vůbec představit, že k něčemu takovému může dojít?

Že se bude hrát bez diváků, jsem si moc nedokázal představit. Fanoušci nám jako nováčkovi soutěže hodně chyběli. Dokázali na našem stadionu vytvářet výbornou atmosféru a věřím, že bychom řadu zápasů s jejich pomocí překlopili na naši stranu.

Dalo se zvyknout na prázdné stadiony při zápasech?

Ono nám nic jiného nezbývalo, než si zvyknout. Co se dalo dělat… Ale samozřejmě bychom raději hráli s diváky. To je jasné.

Jaká byla sezona z vašeho osobního pohledu?

Ze začátku se mi docela dařilo. Byl jsem nejlepší střelec týmu. Pak jsem ale vypadl kvůli zranění kolena. Když jsem se vrátil a začal se do toho zase dostávat, tak jsem si zase zranil žebra. To mě hodně ovlivnilo. Po druhém návratu už mi to tam nepadalo. Na góly jsme se obecně jako mužstvo strašně nadřeli. Ostatní týmy byly rozjeté, ale nám se nedařilo.

Čtyřicet odehraných zápasů, třináct bodů. Berete tuto statistiku?

Byl jsem zvyklý na jiná čísla. To musím přiznat. Věřím, že kdybych nebyl zraněný a neměl v sezoně kvůli tomu výpadek, tak by to bylo lepší. Ale pak už mi to tam nepadalo.

Ve sledovaném hodnocení plus/minus jste skončil jako nejhorší z útočníků týmu na minus dvaceti. Přitom loni jste byl s plus třiceti osmi nejlepším útočníkem mužstva. Kde se vzal takový rozdíl skoro šedesáti bodů?

Když jsem se vracel po zranění, tak jsem byl na minus čtyřech. Ale pak mi to tam hrozně naskákalo. Kolikrát jsem to ani nemohl ovlivnit. Skočil jsem třeba s Vítkovicemi dvakrát na led, byl jsem na něm deset vteřin a hned jsme dostali dva góly. Strašně nám to tam padalo, ale góly jsme nedávali, takže jsem ani žádné body nesbíral. Kolikrát jsem si až říkal, že to není možné. Ale i takový je hokej.

Pouhé dvě trestné minuty za celou sezonu však zase vypovídají o tom, že hráváte skutečně čistě. Vybavíte si, kde jste jediný trest obdržel?

Bylo to v domácím utkání s Mladou Boleslaví. Soupeř mi udělal kličku ve středním pásmu a trošku o mě škobrtl. Oba jsme spadli. Byl to takový faul nefaul.

Budete v Motoru pokračovat i v příští sezoně?

V klubu mi končí smlouva a o jejím prodloužení budeme teprve jednat. Rád bych tady zůstal, ale uvidíme.