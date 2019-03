Deváté třídy si zahrály o Pohár města České Budějovice, dorostenci o Pohár primátora. „Oba turnaje sloužily především k otestování hráčů pro příští sezonu a byl to velmi dobrý počin. Hrálo se v obou halách Budvar arény a obě plochy byly neustále vytíženy,“ pochvaloval si manažer mládeže v českobudějovickém klubu Jaroslav Liška.

V obou kategoriích se zúčastnilo pět týmů, které se střetly systémem každý s každým. Bodování ale bylo netradiční. „Hrálo se vždy pouze dvakrát dvacet minut s tím, že každá třetina byla bodována třemi body zvlášť. Bez ohledu na výsledek následovalo prodloužení tři na tři a případně nájezdy. Vítěz bral ještě další bod navíc. Dohromady tak bylo možné v utkání získat sedm bodů. Turnaji to přidalo na zajímavosti, přinášelo to řadu zvratů a pořádně to dokázalo zatočit tabulkou,“ ocenil Liška novinku v bodování turnaje.

Vítězem dorosteneckého turnaje se stal Přerov před pořádajícím Motorem, klání devátých tříd ovládla Jihlava před Hradcem Králové, Chomutovem, Táborem a domácím celkem.

Ceny nejlepším předávali generální manažer ČEZ Motoru Stanislav Bednařík a náměstek primátora Českých Budějovic Juraj Thoma.