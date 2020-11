Jihočeši chtěli navázat na extrémně vydařený páteční zápas ve Vítkovicích, kde zvítězili vysoko 7:0. „Přijel velice kvalitní soupeř a v utkání byly chvíle, kdy se hra přelévala z jedné strany na druhou, Někdy měli více ze hry hosté, někdy my. Po šedesáti minutách byl asi zaslouženě vyrovnaný stav,“ míní Prospal. „Ještě na konci jsme hráli přesilovku pět na tři, která potom pokračovala i v prodloužení. Ale nevyužili jsme ji a prohráli jsme na nájezdy. Pro nás to byl smutný konec. Jeden bod je málo,“ ještě jednou zopakuje.

Nájezdy, to je disciplína, která českobudějovický tým dlouhodobě trápí. V neděli proti Liberci nedali domácí ani jeden z pěti pokusů, stejně dopadli i v Brně na Kometě, kde letos také padli po penaltách. Rovněž v loňské jinak skvělé sezoně, kdy Motor válcoval první ligu, šel tým celkem třikrát do nájezdů a pokaždé prohrál.

Jenže zatímco loni to moc nebolelo, letos v extralize může mít každý bodík v konečném účtování cenu zlata. „Na nájezdy jsem vybral kluky, kterým věřím. Jestli gól dají, nebo nedají, to už je druhá věc,“ jen pokrčí trenér Prospal rameny.

Do kádru Motoru se vrátil obránce Ivan Lytvynov, který hostoval v prvoligovém Havířově. Poprvé nastoupil už ve Vítkovicích. „Ivana jsme si stáhli, protože jsme za prvé nebyli spokojeni s hrou našich obránců, a za druhé je to pro nás perspektivní hráč. Když nevyhráváš se staršími hráči, tak proč nesáhnout po mladých. Věříme, že má budoucnost a může na tomto levelu hrát. Sice neuspěl v letním tréninkovém kempu a do týmu se nedostal, ale z Havířova na něj šly od trenéra Režnara skvělé reference. Nelíbily se nám výkony našich obránců, proto jsme po něm sáhli, abychom zvýšili konkurenci,“ uvedl Prospal k návratu mladého beka.

Liberec má každoročně jen ty nejvyšší ambice. Vstup do letošní sezony mu ale nevyšel úplně podle představ a trenér Patrik Augusta nebyl stoprocentně spokojen ani s výkonem týmu na jihu Čech. „Bylo to těžké utkání. Domácí po euforické výhře ve Vítkovicích hráli velice dobře. Neměli jsme to vůbec jednoduché, poslední dobou se trápíme v koncovce a na každý gól se hrozně nadřeme. Bylo to vidět. Vytvořili jsme si spoustu dobrých příležitostí, které jsme neproměnili. V závěru bylo důležité, že jsme ubránili oslabení ve třech a pak se nám podařilo zvítězit na nájezdy. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ nabídl svůj pohled na zápas.

V závěru dostal dva osobní tresty kapitán a lídr libereckého týmu Ladislav Šmíd, po kterých musel předčasně do kabin. A zcela oprávněně. Jeho nadávky sudím byly v tichu prázdné haly slyšet až na novinářskou tribunu. Hráč je to bezpochyby výborný, ale respekt k rozhodčím bohužel naprosto postrádá. Alespoň v neděli tomu tak bylo.

„Jsou chvíle, kdy se hráči, kteří chtějí za každou cenu vyhrát, dostanou do takového stavu. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat,“ hájil Augusta svého klíčového hráče. „Samozřejmě jsme pak bez něj museli při přesilovce v prodloužení improvizovat,“ dodá.