Bez diváků bychom play off hrát nechtěli, to snad raději vůbec, tvrdí Bednařík

Český hokej reagoval na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která kvůli koronaviru zakázala pořádání veřejných akcí s účastí přesahující sto osob. To se pochopitelně týká i zápasů play off první Chance ligy, jejíž základní části suverénně kraloval českobudějovický Motor. O dalším průběhu sezony by se mělo rozhodnout na středeční odpolední schůzce zástupců soutěže.

Stanislav Bednařík | Foto: Deník/ Jan Škrle