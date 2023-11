V devátém kole žákovské ligy basketbalistek U14 zajížděl do strakonické STARZ arény celek DBaK Plzeň. Zápasy s tímto soupeřem jsou vždy velice dramatické.

Basketbalistky BK Strakonice U14 přehrály DBaK Plzeň. Ilustrační foto. | Foto: BK Strakonice

BK Strakonice - DBaK Plzeň 76:62 (29:36)

Body Strakonic: B. Mrázová 22, V. Holínová 19, L. Petelová 13, V. Hátlová 8, K. Zemanová 6, N. Seidlová 4, E. Čapková, A. Gornická po 2.

Ubojovali jsme to a vyhráli, ale až v samotném závěru utkání, když jsme otočili nepříznivý vývoj. Poslední čtvrtina byla 25:10. Vůbec jsme nečekali tak těžké utkání. Věděli jsme, ze nás čeká běhavé, silové utkání s odstoupenou osobní obranou soupeřek ve vymezeném území. První čtvrtina pro nás skončila v poměru 15:14. Druhou pak vyhrály soupeřky o osm bodů. Holky to urvaly vůli i bojovností na hřišti. Až v průběhu poslední čtvrtiny jsme se vrátili do naši standardní hry - skvělé týmové obrany a rychlého přechodu do útoku. Dnes nás ve hře drželo zejména trio Lucie Petelová, Bára Mrázová a neúnavně bojující kapitánka Veronika Holínová.

Nevzdali jsme se, věřili v úspěch a stále bojovali, i když se nám moc nedařilo, chyběla nám dnes lehkost v pohybu, ale výhru holky za potlesku diváků získaly.

V sobotu zajíždíme do Prahy a hrajeme od 16.30 hodin s dívkami z Nuslí.

Auto: Petr Martínek, trenér