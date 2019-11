Před skutečně početnou skupinou vlastních fanoušků nastoupili hosté se Strmeněm v brance a uzdraveným Suchánkem v obraně. Místo v sestavě tentokrát nezbylo na mladíka Beránka a doma zůstal také zraněný obránce Pavlin. Zápas měl slavnostní úvod, když byl v Edenu vyvěšen k stropu dres slávistické legendy Petra Kadlece.

Působivý ceremoniál sešívané pořádně nabudil a samotný úvod zápasu patřil jednoznačně jim. Dvě gólové šance měl Vlček, jednu Hlaváč, ale Strmeň v brance svůj tým skutečně podržel. Úvodní nápor soupeře Jihočeši přestáli a postupně začali zvedat hlavu. Začali mít navrch a možnosti Gilberta, Doležala i Karabáčka volaly po gólu. Ale také syn slavného otce Roman Málek mladší v domácí kleci byl bezchybný.

Jenže závěr třetiny patřil opět Slavii. Šmerhovu tutovku ještě kryl famózním zákrokem Strmeň, ale poté hráli hosté v šesti a v přesilovce poprvé prostřelil českobudějovického gólmana od modré Vrdlovec.

Po změně stran Motor výrazně přidal, vynutil si dvě přesilovky a po zásluze se dočkal vyrovnání. V početní výhodě se ze své kanceláře před soupeřovou brankou prosadil dorážkou důrazný Veselý.

Tlak hostí poté přibrzdila dvě vyloučení, ale paradoxně inkasovali až poté při vlastní přesilovce. Špatnou rozehrávku Karabáčka potrestal po rychlém brejku J. Doležal. Další přesilovku naštěstí už Jihočeši zvládli lépe a Zd. Doležal tvrdou střelou krátce před druhou sirénou znovu vyrovnal.

Ve třetí třetině Motor ukázal, že vládne Chance lize právem a soupeře doslova zdemoloval. Nejprve ho dostal poprvé v zápase do vedení v přesilovce pět na tři Holec a poté hosté slávisty sevřeli jako do svěráku. Babka tečoval kotouč po střele Vydareného do břevna a Karabáček poté přesnou trefou zvýšil už na 2:4. „Tohle je Motor,“ znělo zaplněným Edenem.

Šikovnou tečí se pak ještě prosadil nestárnoucí Šimánek a zaznamenal tak už čtvrtý přesilovkový gól svého týmu. Na 2:6 zvýšil svým druhým gólem Zd. Doležal a gólový účet povedeného zápasu definitivně uzavřel sedmým gólem Veselý. Hostující tým tak už mohl slavit další výhru se svými skvělými fanoušky.

Branky a nahrávky: 18. Vrdlovec (Kuťák, Vampola), 36. J. Doležal (Kuťák) – 28. J. Veselý (Karabáček, R. Přikryl), 40. Zd. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 46. Holec (Pýcha, R. Přikryl), 49. Karabáček (Babka, Pavel), 54. Šimánek (Pýcha, Zd. Doležal), 56. Zd. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 58. J. Veselý (Babka). Vyloučení: 8:4, využití: 1:4, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Dědek, Ondráček – Doležal, Kleprlík. Diváci: 3137.

ČEZ Motor: Strmeň - Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Lytvynov, Pavel – Holec, Venkrbec, Christov – Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Šimánek – J. Veselý, Prokeš, Karabáček – Babka. Trenéři Prospal a Totter.