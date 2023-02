ANKETA: Radomyšl přehrála Strakonice, přejde někdo čtvrtfinále play off KL?

/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga zakončila svou základní část a v okresním derby hráči Radomyšle porazili na domácím píseckém ledě soupeře ze Strakonic. Nyní se jde do play off, ve kterém Radomyšl narazí na Samsony České Budějovice a Strakonice na Milevsko. Postoupí někdo z nich do semifinále? Svůj názor můžete vyjádřit v anketě na konci článku.

Hokejová KL: Sokol Radomyšl - HC Strakonice 6:2 (2:0, 3:0, 1:2). | Foto: Jan Škrle