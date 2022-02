V sezoně 2019/2020 došla Krajská liga až do semifinále. Z něj Strakoničtí nepostoupili přes Lední Medvědy Pelhřimov a hokejisté Radomyšle přes Pelhřimov. Finále se pak již z covidových důvodů nehrálo. Sezona 2020/2021 skončila po pár víkendech. Znovu zaúřadoval covid. Strakoničtí stihli odehrát tři, Radomyšl dva zápasy.

Konečně v sezoně 2021/2022 se jak fanoušci, tak hráči dočkali zatím kompletní základní části. Sice byla v určitých chvílích také nabourána karanténami, ale až na pár kontumačních výsledků je odehrána. Nyní čeká nejlepší osmičku play off. Vrchol sezony, na který se těší každý hokejista a je jedno, zda to je v Krajské lize, nebo v extralize. A když dá osud dohromady do dvojice dva celky z jednoho regionu, je o zábavu postaráno.

Play off Krajské ligy startuje v pátek a jednu ze čtvrtfinálových dvojic tvoří celky HC Strakonice a Sokola Radomyšl. Čtvrtý tým dlouhodobé části proti pátému. O vyrovnanosti hovoří i vzájemné zápasy, kdy Strakoničtí zvítězili na domácím ledě 6:4, v Písku, kde má domácí hřiště Radomyšl, pak Strakoničtí zvítězili 5:4 po nájezdech. Postavení v tabulce, výhoda rozhodujícího utkání na svém ledě a výhry v obou vzájemných zápasech staví do role mírného favorita hokejisty HC Strakonice. Ale především v derby to vůbec nic neznamená.

Začíná se v pátek 18. února d 19 hodin ve Strakonicích, druhý zápas je na programu v neděli od 18.15 hodin v Písku.

