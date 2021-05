Co budeme potřebovat:

● odřezky rovných větví podobného průměru

● 4 dřevěné hranolky (2 ks o délce 80 cm a 2 ks o délce 60 cm)

● vruty do dřeva

● podložky

● ostré zahradní nůžky

● svěrák

● pila

● metr, úhelník

● popruhový stahovák

● lepicí tavná pistole

● disperzní lepidlo na slepení rámečku

● bezbarvý lak ve spreji

Postup:

Připravíme si dostatečné množství vytěžených větví. Vybereme pokud možno rovné větve podobného průměru a se stejným vzhledem a nařežeme je na 10centimetrové špalíky. Pomocí svěrky a hranolku si vytvoříme jednoduchý doraz, díky kterému budeme mít všechny větvičky stejně dlouhé. Ostrými nůžkami pak zakrátíme.

Z dřevěných hranolků si připravíme rám, do něhož bude vložené zrcadlo. Na pile nebo pomocí frézy vyřízneme drážku pro zapuštění.

Na pokosové pile si přesně zařízneme rámeček pod úhlem 45°. Takto připravené dřevěné hranolky slepíme pomocí disperzního lepidla. Natřeme vždy obě styčné plochy, a to ve všech čtyřech rozích, a následně rám stáhneme pomocí popruhového stahováku. Necháme 10 až 15 minut zatuhnout.

Můžeme začít dekorovat. Lepicí tavnou pistolí připevňujeme na slepený rám připravené větvičky a postupně z nich skládáme na střídačku po celém obvodu rámu mozaikové čtverce. Tímto způsobem oblepíme celý rámeček, a nezapomeneme ani na vnitřní a vnější strany rámu. Větvičky dáváme co nejvíce nahusto, aby rám zespodu neprosvítal.

Hotový rám přestříkáme bezbarvým lakem ve spreji. Díky tomu dřevo barevně sjednotíme a zajistíme jeho odolnost vůči prachu a nečistotám. Necháme zaschnout.

Rám otočíme zadní stranou vzhůru a vložíme do něj zrcadlo. To přichytíme pomocí malých vrutů do dřeva a velkých podložek tak, aby zabránily zrcadlu vypadnout z rámu. Šroubujeme je opatrně, aby zrcadlo neprasklo. Můžeme je také podložit filcem.

