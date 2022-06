Tahle reakce na jakékoliv jídlo není příjemná, když víte, jakou vám jeho příprava dala práci. Jenže děti jsou v jídle vybíravé a pokud se jim na snídani, svačině nebo obědě něco nelíbí, nedostanete to do nich ani párem volů.

Tak schválně, zkuste dětem namazat chleba s máslem a šunkou, zabalit ho do alobalu a nabídnout jim ho jeden den. Druhý den si připravte krabičku, do které ten samý chleba připravte trochu jinak. Zkuste ho třeba vykrojit klasickými vykrajovátky na vánoční cukroví, z vajíčka k němu vytvořte myšku, ze sendviče raketu, jahůdky vykrojte do srdíček, přidejte pár kuliček hroznového vína, rajčátek a na vrch zapíchněte zapichovátko na jednohubky s podobiznou zvířátka nebo oblíbeného dětského hrdiny, jako to dělá Lenka Matušková, která na instagramu ukazuje rodičům, že se dá vytvořit taková svačinka, kterou domů děti už nikdy nepřinesou nedojedenou zpátky.

Veselé svačinky potěší každé dítě

Svůj profil Lenka založila proto, že stále hledala inspiraci všude kolem sebe, aby svým dětem připravila takovou svačinku, která by lahodila nejen jejich chuti, ale i oku. Jenže ji nikde moc dobře nenacházela, tak se rozhodla, že se do toho pustí sama: "Říkala jsem si, že by to mohla být i inspirace pro ostatní rodiče, kteří chtějí dětem dopřát něco lepšího. Proto jsem začala sdílet naše svačinky, abych jim trochu ulehčila práci s vymýšlením a hledáním," říká maminka dvou dětí.

Děti Lenky, která si na instagramu založila profil "vesele_svacinky", proto nosí do školy nebo i na výlety boxíky s přihrádkami, do kterých jim jejich maminka každý den chystá kreativní zajímavou svačinku, které se nedá odolat. "Boxík jsem dceři pořídila ještě před nástupem do první třídy a musím říct, že to byla ta nejlepší investice. Nepoužívám nic jiného. Svačinka je v něm krásně upravená, mohu přidat několik druhů ovoce, zeleniny a kreativně se vyřádit," vysvětluje nápaditá maminka. Lenky dcera je ze svačinek nadšená, a dokonce je chodí obdivovat celá třída.

Z čeho by se měla svačinka skládat

A co by podle paní Lenky měla správná svačinka obsahovat? „Do boxíků dávám dětem jen to, co mají rády. Nikdy se mi proto nestane, že něco vrátí zpět. Vždy je ale zároveň ve svačince dostatek ovoce a zeleniny a když vím, že ten den nebudou mít sladký oběd, dávám jim někdy i buchtu, muffiny či nějakou tu sušenku," popisuje svou každodenní práci svačinářky Lenka. Jinak ale volí svačinky tak, aby byly vyvážené, dětem chutnaly a pohledově je bavily. Podívejte se pro inspiraci do obsáhlé galerie.

Samozřejmě je také potřeba přihlédnout k tomu, jaký má dítě denní výdej. Pokud máte aktivní dítě, které má každou chvíli nějaký sportovní kroužek, bude složení svačinky jiné, než u dítěte, které jde ze školy rovnou domů, anebo se více než sportu věnuje uměleckým oborům. "Moje dcera má velký výdej, dělá závodně gymnastiku, takže jí většinou přidávám ještě jednu menší zdravou svačinku, kterou si nese na gymnastiku," vysvětluje Lenka.

Veselé svačinky i pro předškolní děti

Chcete-li dopřát estetické stravování i menším dětem, které ještě nejsou školou povinné, můžete jim svačinky připravovat do boxíku například na výlety, nebo i doma na talíř. "Aby to školkovému synovi nebylo líto, tak mu aspoň jednou za týden udělám nazdobenou svačinku na talířek a nadšení jsou oba," vysvětluje Lenka. Podívejte se do naší obsáhlé galerie a uvidíte, že veselá svačinka na talířku nebo ve svačinovém boxíku není nic složitého, obsahuje mnoho zdravých surovin a dětem zaručeně zachutná.

Autor. Kateřina Němcová