/FOTOGALERIE/ Strarší žáci HBC Strakonice vyrazili ve čtvrtém kole turnajů házenkářské ligy do Velkého Meziříčí. Přivezli si domů tři výhry a jednu porážku.

Starší žáci HBC Strakonice absolvovali další ligový turnaj. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Hned v prvním utkání turnaje mladí strakoničtí házekáři podlehli 18:24 osmé Telnici. Další tři zápasy již znovu zvládli na jedničku a postupně porazili Hostivice, Sokol Centrum Haná a Velké Meziříčí.

Před tímto turnaje Strakoničtí vedli tabulku s plným počtem bodů při dvanácti výhrách. První porážka znamená, že kluci od Otavy klesli na třetí příčku. Jediným týmem bez porážky již zůstává jen Dukla Praha. Druhé Nové Veselí má stejně bodů jako Strakoničtí, ale hraje pro něj lepší skóre.

"Tentokrát jsme bohužel utrpěli první letošní porážku po 19 výhrách v bodovaných soutěžích. To nás všechny moc mrzí. Je to sport, kde nic netrvá věčně a my trenéři jsme doufali, že to přijde co nejdéle, ale bohužel…," komentoval první porážku trenér Zbyněk Korec pro klubový web.

Strakoničtí starší žáci jsou však stále ve hře o medaile i o titul. "Další kolo je až za šest týdnů, takže jsme se rozhodli věnovat se v tomto období maximálně fyzické kondici, protože nás v dalším kole čekají vedoucí Dukla Praha a druhé Nové Veselí. Čeká nás rychlá házená, která bude ubírat spoustu sil. A my nedáme v těchto utkáních nikomu nic zadarmo a popereme se o nejvyšší příčky," burcuje hráče trenér.

Výsledky Strakonických z Velkého Meziříčí:

Strakonice – Telnice 18:24 (10:10). Branky Strakonic: Kolesnyk 6, Korec 5, Hrdlička 3, M. Vondra 2, Kobliha, L. Bilík 1.

Hostivice – Strakonice 20:28 (11:16). Kolesnyk 9, Hrdlička 4 (1), L. Bilík 4, M. Vondra, Kobliha 3, Hokr 2 (1), Halačka 1 (1), Kučera, Korec 1.

Centrum Haná – Strakonice 18:28 (11:16). Hokr 5 (1), Panuška 5, Hrdlička, Kolesnyk 4, M. Vondra, L. Bilík 3, Vršecký 2, Večeřa, Kobliha 1.

Strakonice – Velké Meziříčí 20:14 (8:11). Kolesnyk 10, Hrdlička 3 (1), Korec, M. Vondra, L. Bilík 2, Vršecký 1.

Zdroj: HBC Strakonice